Об этом из зала суда рассказал корреспондент Общественного, передает 24 Канал.

Как прошло очередное слушание по делу Шуфрича?

По итогам заседания по делу о государственной измене, киевский суд продлил меру пресечения для народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Нестора Шуфрича еще на 60 суток. Так, нардеп будет под стражей до 29 ноября.

Шуфрича обвиняют также в финансировании деятельности, направленной на подрыв конституционного порядка Украины.

Следующие слушания по его делу состоятся 5 и 19 ноября.

Интересно! В апреле 2025 года произошла неординарная ситуация. Шуфрич, находясь в СИЗО, пытался зарегистрировать законопроект о правах нацменьшинств, но комитет Верховной Рады отклонил просьбу из-за отсутствия доступа к необходимым программам.

Что известно об обвинениях Шуфрича?