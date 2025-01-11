24 декабря суд обязал СБУ обеспечить выполнение Нестором Шуфричем депутатских полномочий, передает 24 Канал со ссылкой на движение "Честно".

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Как Шуфрич будет работать депутатом

В то же время суд отказал удовлетворить требования защиты о доставке Шуфрича в Верховную Раду. Нардепу разрешили выполнять депутатские полномочия только в пределах пребывания в следственном изоляторе.

По регламенту народный депутат может голосовать за законопроекты только в сессионном зале. Это означает, что Шуфрич не сможет голосовать. Впрочем, он сможет присоединиться к заседаниям онлайн. Кроме того, у него будет возможность подавать через помощников законопроекты и постановления.

Напомним, что нардепу инкриминируют принадлежность к российской шпионской сети, созданной сотрудником ФСБ и бывшим депутатом Владимиром Сивковичем.

К слову, Николай Тищенко, которого подозревают в избиении военного, появился в Раде, поскольку из-за игнорирования им судебных заседаний продлить срок домашнего ареста не получилось.