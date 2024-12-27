Об этом говорится в постановлении суда от 24 декабря, которое обнародовал нардеп Алексей Гончаренко, передает 24 Канал.

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Что известно

Так, Шевченковский райсуд обязал СБУ обеспечить выполнение Нестором Шуфричем депутатских полномочий в форме и способом, определенным действующим законодательством. Постановление обжалованию не подлежит.

Шуфрич должен в дальнейшем выполнять депутатские полномочия / Фото из телеграмм-канала Алексея Гончаренко

То есть, я так понимаю, теперь его будут из СИЗО возить на заседания Рады?

Вот это будет шоу!,

– прокомментировал решение суда Гончаренко.

Напомним, что по данным следствия, Шуфрич платил российским военным деньги за охрану своей элитной недвижимости на временно оккупированном полуострове. Также нардепу инкриминируют принадлежность к российской шпионской сети, созданной сотрудником ФСБ и бывшим депутатом Владимиром Сивковичем.

В ноябре 2024 года Шевченковский суд Киева продлил арест Шуфрича, отказавшись изменить меру пресечения, несмотря на ходатайство адвокатов.