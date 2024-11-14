14 ноября Шевченковский суд Киева отказался изменить меру пресечения для Нестора Шуфрича, народного депутата от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на "Суспильне".

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Почему суд не выпустил Шуфрича

Нардепа обвиняют в государственной измене. Суд оставил Шуфрича под стражей до 5 декабря, несмотря на ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения.

Защита утверждала, что подозрение в отношении депутата необоснованно и не подкреплено доказательствами.

Он 14 месяцев в СИЗО, без обвинительного решения. Больше пользы от него было в парламенте. Он имеет ряд заболеваний, как и его отец. Есть основания пересмотреть решение, любую меру, чтобы выполнять свои решения,

– отметил один из адвокатов депутата.

Кроме того, в этот же день суд рассмотрел меру пресечения для бывшего помощника Шуфрича – Вячеслава Черепани. Он просил избрать для него круглосуточный домашний арест, чтобы иметь возможность доказать свою невиновность и вернуть конфискованное имущество. Прокурор возразил, отметив, что подозрение является обоснованным и риски остаются высокими.

Что известно о деле Шуфрича