Обвинительный акт по результатам расследования ГБР и СБУ уже направили в суд. Стоит отметить, что ведомства не называют имя подозреваемого, однако из описания понятно, что говорится именно о Шуфриче.

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В чем обвиняют Шуфрича

Народный депутат от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ активно поддерживал пророссийские идеи. Выполняя задание россиян, он публично выступал в СМИ в пользу агрессора и дестабилизировал ситуацию в стране.

Сообщается, что его завербовало ФСБ России – он выполнял задание одного из бывших заместителей секретарей СНБО, который в 2014 году уехал в Москву. Говорится о Леониде Сивковиче.

Шуфрич активно сотрудничал с ним в проведении подрывной деятельности в ущерб государственной и информационной безопасности Украины.

Кроме публикаций и комментариев в СМИ, он регулярно подавал заранее подготовленные для него депутатские запросы и обращения в государственные и правоохранительные органы. Они были направлены на потенциальное осложнение международных отношений с другими странами, дискредитацию высшего военного и политического руководства нашего государства, создание условий для вмешательства во внутренние дела Украины и обострение общественно-политической ситуации в стране,

– сообщили в ГБР.

Важной целью заказчиков было формирование общественного мнения украинцев в пользу России.

Также летом 2013 года Шуфрич приобрел у аффилированных с Виктором Медведчуком лиц недвижимое имущество в курортном поселке Симеиз в Крыму.

Для сокрытия этого факта он зарегистрировал имущество на подконтрольную ему и его доверенному лицу фирму. Кроме того, после оккупации полуострова, он заключил договор с "Федеральным государственным унитарным предприятием "Охрана" Министерства внутренних дел РФ" для обеспечения безопасности своей недвижимости.

Поскольку эта группировка участвует в войне против Украины, фактически это финансирование оккупационных структур страны-агрессора.

За оказанные услуги Шуфрич заплатил российскому военизированному формированию почти 650 тысяч российских рублей.

Какое наказание грозит Шуфричу

Шуфричу и его помощнику инкриминировали финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, захвата государственной власти, изменения границ территории и государственной границы Украины – ч. 3 ст. 110-2 УК Украины.

Также депутату инкриминировали государственную измену – ч. 1 ст. 111 УК Украины.

Теперь он находится под стражей, ему может грозить 15 лет лишения свободы. Вместе с ним будут судить его бывшего помощника.