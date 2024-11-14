14 листопада Шевченківський суд Києва відмовився змінити запобіжний захід для Нестора Шуфрича, народного депутата від забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя". Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Суспільне.
Дивіться також Чи живий Шуфрич: у ДБР вперше прокоментували чутки про "смерть" нардепа
Чому суд не випустив Шуфрича
Нардепа звинувачують у державній зраді. Суд залишив Шуфрича під вартою до 5 грудня, попри клопотання адвокатів про зміну запобіжного заходу.
Захист стверджував, що підозра щодо депутата необґрунтована і не підкріплена доказами.
Він 14 місяців в СІЗО, без обвинувального рішення. Більше користі від нього було в парламенті. Він має низку захворювань, як і його батько. Є підстави переглянути рішення, будь-який запобіжний, щоб виконувати свої рішення,
– наголосив один з адвокатів депутата.
Крім того, цього ж дня суд розглянув запобіжний захід для колишнього помічника Шуфрича – В'ячеслава Черепані. Він просив обрати для нього цілодобовий домашній арешт, щоб мати можливість довести свою невинуватість і повернути конфісковане майно. Прокурор заперечив, зазначивши, що підозра є обґрунтованою і ризики залишаються високими.
Що відомо про справу Шуфрича
- Нестора Шуфрича судитимуть за державну зраду та фінансування Росгвардії. Народний депутат від забороненої партії ОПЗЖ, підтримував проросійські ідеї та виконував завдання ФСБ, підривав державну та інформаційну безпеку України.
- Шуфрич та його захист у вересні подали заяву до ДБР, стверджуючи, що у СІЗО йому 8 місяців не давали дозвіл на необхідні медичні маніпуляції. Прокурори просили продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, адже є ризик, що Шуфрич може втекти або спотворити докази, тоді як адвокати подали клопотання про відвід судді.