14 листопада Шевченківський суд Києва відмовився змінити запобіжний захід для Нестора Шуфрича, народного депутата від забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя". Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Суспільне.

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Чому суд не випустив Шуфрича

Нардепа звинувачують у державній зраді. Суд залишив Шуфрича під вартою до 5 грудня, попри клопотання адвокатів про зміну запобіжного заходу.

Захист стверджував, що підозра щодо депутата необґрунтована і не підкріплена доказами.

Він 14 місяців в СІЗО, без обвинувального рішення. Більше користі від нього було в парламенті. Він має низку захворювань, як і його батько. Є підстави переглянути рішення, будь-який запобіжний, щоб виконувати свої рішення,

– наголосив один з адвокатів депутата.

Крім того, цього ж дня суд розглянув запобіжний захід для колишнього помічника Шуфрича – В'ячеслава Черепані. Він просив обрати для нього цілодобовий домашній арешт, щоб мати можливість довести свою невинуватість і повернути конфісковане майно. Прокурор заперечив, зазначивши, що підозра є обґрунтованою і ризики залишаються високими.

Що відомо про справу Шуфрича