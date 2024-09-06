Про це в ефірі телемарафону повідомила радниця зі стратегічних комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян, інформує 24 Канал.

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Шуфрич повстане перед судом, незважаючи на проблеми зі здоров'ям

Напевне розпочну з позитивної новини. Наскільки мені відомо, ми уточнювали це у слідчих безпосередньо, що насправді він (Шуфрич – 24 Канал) живий, з ним усе буде гаразд,

– заявила Сапьян.

Вона додала, що його погіршення здоров'я може бути пов'язано з реакцією на стрес через те, що цього тижня до суду направлено справу про державну зраду щодо нього та його помічника.

"Власне, дійсно здоров'я його трішки підводить. Але наразі мені відомо, що це відбувалися підготовчі засідання, тому що вже починається суд. І підозрюваний став уже підсудним безпосередньо. Все добре. Все буде добре", – додала представниця ДБР.

Довідка. 4 вересня мало відбутися підготовче засідання за другою підозрою, оголошеною Шуфричу. Йдеться про "фінансуванні дій, вчинених з метою зміни державного кордону", а саме про передачу коштів для оплати роботи охоронній фірмі в окупованому Криму у 2016-му році.