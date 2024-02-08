Члена забороненої "ОПЗЖ" викрили на ще одній антиукраїнській діяльності.

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Фінансував російських військових

Так, за даними слідства, нардеп платив російським військовим гроші за охорону своєї елітної нерухомості на тимчасово окупованому півострові.

Зокрема відомо, що лише за 3 місяці 2016 року підконтрольна Шуфричу компанія сплатила росгвардійцям за ці послуги понад пів мільйона російських рублів.

Що охороняли окупанти

Йдеться про недобудований профілакторій загальною площею понад 4,5 тисяч квадратних метрів, розташований біля моря у селищі Сімеїз.

Земельна ділянка площею понад 1,5 га входить до рекреаційної зони та межує із "дачею Медведчука".

Встановлено, що цю нерухомість компанія Шуфрича, яку очолює його юрист, придбала у підприємств, бенефіціарним власником яких була Оксана Марченко.

Пізніше фігуранти підписали договір зі структурами росгвардії на "охорону" об’єкта у Криму. За окупантам щомісяця надходили на рахунки сотні тисяч російських рублів.

Ба більше, компанія Шуфрич регулярно фінансувала бюджет країни – агресорки, сплачуючи податки та збори.

Отже, тепер Шуфрича та його юриста підозрюють у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.