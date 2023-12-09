Ярослав Юрчишин з фракції "Голос" очолить Комітет ВРУ з питань свободи слова. За це 9 грудня проголосували 247 народних депутатів.

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Юрчишин очолить Комітет з питань свободи слова

Нагадаємо, що раніше Комітет ВРУ з питань свободи слова очолював депутат від забороненої партії "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич. Однак він отримав підозру в державній зраді. 15 вересня Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу, а у листопаді його перебування в СІЗО продовжили ще на 2 місяці.

Відтепер замість Шуфрича обов'язки виконуватиме Ярослав Юрчишин з фракції "Голос". Постанова про його призначення була внесена до парламенту ще 29 листопада.