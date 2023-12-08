Депутати та фінансово-промислові групи

Наразі 113 народних депутатів пов'язані із 100 фінансово-промисловими групами (ФПГ). 35 ФПГ пов'язані із депутатами партії "Слуга народу", з 13 ведуть справи обранці з "Платформи за життя та мир", "Батьківщина" та "За майбутнє" працюють з 12 та 11 ФПГ.

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Ще 48 депутатів, які або втратили, або склали депутатський мандат, мають зв'язки із 22 ФПГ.

Хто розбагатів, а хто втратив позиції

Брати Дубневичі, Богдан та Ярослав, додали до своєї ФПГ 10 нових компаній. Бенефіціарами цих бізнесів є самі Дубневичі та їхні родичі. Наразі Ярослав Дубневич перебуває у міжнародному розшуку, його підозрюють у розкраданні 93 мільйонів гривень "Укрзалізниці". Також він є фігурантом ще одного кримінального провадження щодо заволодіння державного газу на 2,1 мільярда гривень.

Ще 10 компаній увійшли до ФПГ "Континіум", де ключовими особами є депутат Степан Івахів та Сергій Лагур. Світлана Івахів у листопаді 2022 року подала на розлучення, але припускають, що на такий крок пара пішла через повернення електронних декларацій для народних обранців.

Додалося компаній і в ФПГ Максима Єфімова, йдеться про 11 компаній, переважно у сфері машинобудування, палива та енергетики. У 2023 році вони з дружиною також подали заяву на розлучення.

Найбільший приріст показала ФПГ Валерія Дубіля, вона зросла на 13 компаній. Що стосується негативної динаміки, то найбільше "схудли" ФПГ Укрпромінвест (Петро Порошенко та Олексій Порошенко), Група Костянтина Жеваго, Група родини Васильковських, Приват (Ігор Коломойський, Генадій Боголюбов), Група родини Столар та Група Нестора Шуфрича. Більшість ФПГ постраждали через кримінальні справи, відкриті проти їхніх головних дійових осіб.

Війна радикально нічого не змінила

Як повідомляють аналітики, особливих змін в ФПГ України за участі народних депутатів не відбулося. Також кількість компаній, які увійшли до фінансово-промислових груп, в 1,5 раза більша, аніж тих, що вийшли з ФПГ.

Що стосується справ про розлучення 4 з 10 ключових депутатів в ФПГ, то може йтися про спробу уникнути публічності майнового стану та фінансових інтересів. Зокрема, до цього могли підштовхнути зміни в декларуванні та фінансовому моніторингу.

Бізнес-зв'язки ФПГ навіть в час війни залишилися стійкими, а їхні економічні інтереси можуть впливати на політичні рішення. Вирішити цю проблему може удосконалення законодавства, незалежність антикорупційних органів, а також громадський контроль за діяльністю політиків.