Ярослав Юрчишин из фракции "Голос" возглавит Комитет ВРУ по вопросам свободы слова. За это 9 декабря проголосовали 247 народных депутатов.

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Юрчишин возглавит Комитет по свободе слова

Напомним, что ранее Комитет ВРУ по свободе слова возглавлял депутат от запрещенной партии "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич. Однако он получил подозрение в государственной измене. 15 сентября Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог, а в ноябре его пребывание в СИЗО продлили еще на 2 месяца.

Теперь вместо Шуфрича обязанности будет исполнять Ярослав Юрчишин из фракции "Голос". Постановление о его назначении было внесено в парламент еще 29 ноября.

Что известно о Ярославе Юрчишине