Ярослав Юрчишин из фракции "Голос" возглавит Комитет ВРУ по вопросам свободы слова. За это 9 декабря проголосовали 247 народных депутатов.
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Юрчишин возглавит Комитет по свободе слова
Напомним, что ранее Комитет ВРУ по свободе слова возглавлял депутат от запрещенной партии "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич. Однако он получил подозрение в государственной измене. 15 сентября Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог, а в ноябре его пребывание в СИЗО продлили еще на 2 месяца.
Теперь вместо Шуфрича обязанности будет исполнять Ярослав Юрчишин из фракции "Голос". Постановление о его назначении было внесено в парламент еще 29 ноября.
Что известно о Ярославе Юрчишине
- Юрчишин Ярослав Романович родился 14 октября 1980 года в селе Мирное в Архангельской области, однако учился и рос на территории Украины. Также он является активным членом "Пласта" с 2001 года.
- У нардепа есть несколько высших образований: сначала он учился на историка в ЛНУ имени Ивана Франко, впоследствии на факультете социальных наук и технологий в Национальном университете "Киево-Могилянской академии", где получил сертификат по "практической психологии". Впоследствии в той же "Могилянке" он получил звание магистра политологии. В политике он с 2004 года. Начинал свой с партии "Наша Украина".
- В 2014 году он стал советником секретаря СНБО и членом Совета общественного контроля при НАБУ, а впоследствии несколько лет являлся членом конкурсной комиссии по избранию прокуроров САП и избранию председателя Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
- В 2016 – 2018 годах Юрчишин был исполнительным директором Трансперенси Интернешнл Украина, а в 2018-2019 годах возглавил организацию.
- Однако в мае 2019 он приостановил членство в правлении, чтобы принять участие в предвыборной кампании партии "Голос". В том же году он вошел в состав Межфракционного объединения Гуманная страна, созданного по инициативе UAnimals для популяризации гуманистических ценностей и защиты животных от жестокости.
- В настоящее время Юрчишин является заместителем Председателя партии "Голос" и первым заместителем председателя комитета ВР по антикоррупционной политике в Верховной Раде Украины IX созыва.
- С 2020 года нардеп находится под санкциями России.