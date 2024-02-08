Члена запрещенной "ОПЗЖ" разоблачили на еще одной антиукраинской деятельности.

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Финансировал российских военных

Так, по данным следствия, нардеп платил российским военным деньги за охрану своей элитной недвижимости на временно оккупированном полуострове.

В частности, известно, что только за 3 месяца 2016 года подконтрольная Шуфричу компания оплатила росгвардейцам за эти услуги более полумиллиона российских рублей.

Что охраняли оккупанты

Речь идет о недостроенном профилактории общей площадью более 4,5 тысячи квадратных метров, расположенном у моря в поселке Симеиз.

Земельный участок площадью более 1,5 га входит в рекреационную зону и граничит с "дачей Медведчука".

Установлено, что эту недвижимость компания Шуфрича, возглавляемая его юристом, приобрела у предприятий, бенефициарным владельцем которых была Оксана Марченко.

Позже фигуранты подписали договор со структурами росгвардии на "охрану" объекта в Крыму. Оккупантам ежемесячно поступали на счета сотни тысяч российских рублей.

Более того, компания Шуфрич регулярно финансировала бюджет страны – агрессорки, уплачивая налоги и сборы.

Итак, теперь Шуфрича и его юриста подозревают в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

За что Шуфрич уже сидит в СИЗО