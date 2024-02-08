Члена запрещенной "ОПЗЖ" разоблачили на еще одной антиукраинской деятельности.
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Финансировал российских военных
Так, по данным следствия, нардеп платил российским военным деньги за охрану своей элитной недвижимости на временно оккупированном полуострове.
В частности, известно, что только за 3 месяца 2016 года подконтрольная Шуфричу компания оплатила росгвардейцам за эти услуги более полумиллиона российских рублей.
Что охраняли оккупанты
Речь идет о недостроенном профилактории общей площадью более 4,5 тысячи квадратных метров, расположенном у моря в поселке Симеиз.
Земельный участок площадью более 1,5 га входит в рекреационную зону и граничит с "дачей Медведчука".
Установлено, что эту недвижимость компания Шуфрича, возглавляемая его юристом, приобрела у предприятий, бенефициарным владельцем которых была Оксана Марченко.
Позже фигуранты подписали договор со структурами росгвардии на "охрану" объекта в Крыму. Оккупантам ежемесячно поступали на счета сотни тысяч российских рублей.
Более того, компания Шуфрич регулярно финансировала бюджет страны – агрессорки, уплачивая налоги и сборы.
Итак, теперь Шуфрича и его юриста подозревают в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.
За что Шуфрич уже сидит в СИЗО
- Напомним, что нардеп от запрещенной "ОПЗЖ", который до 20 сентября 2023 года возглавлял Комитет Совета по свободе слова, "попался" на государственной измене.
- 15 сентября прошлого года к нему пришла СБУ с обысками. Представители ведомства нашли много "интересных вещей" в доме Шуфрича. В частности, коллекцию российских и советских орденов.
- Тогда же нардепу сообщили о подозрении в госизмене. По данным следствия, он принадлежал к российской шпионской сети, созданной сотрудником ФСБ и бывшим депутатом Владимиром Сивковичем.
- Так нардеп и оказался в месте временного содержания. Известно, что суд несколько раз продлевал срок пребывания Шуфрича в СИЗО. В последний раз он постановил, что вероятный предатель будет сидеть за решеткой до 9 февраля 2024 года.