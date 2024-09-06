4 вересня Нестор Шуфрич вже з'являвся у суді, де мали провести підготовче засідання. Також йшлося про розгляд продовження терміну арешту політику, який закінчується 7 вересня. Однак нардепу тоді стало погано і його забрала "швидка".

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Шуфрич з'явився у суді і поскаржився на слідчих

6 вересня Шуфрич, який нещодавно переніс операцію з видалення двох гриж, таки прийшов на судове засідання.

Нардеп розповів, що його захист написав заяву в ДБР на слідчих через те, що, буцімто, у СІЗО йому 8 місяців не давали дозвіл на медичні маніпуляції.

Вісім місяців мене не оперували, і операція, яка могла обійтися маніпуляціями, тобто маніпулятором, вже стала неможливою. Була проведена тиждень тому повноцінна глибока операція. Виправили дві грижі… Це має певні ускладнення у зв'язку з забезпеченням роботи шлункового тракту. Те, чого можна було уникнути, сталося. Ми такі дії вважаємо тортурами,

– заявив Шуфрич.

Крім того, нардеп наголосив, що зараз почувається погано. Він просив взяти участь у засіданні онлайн, але йому відмовили. Тому Шуфрича нібито "накачали великою кількістю ліків", аби він міг приїхати в суд.

Прокурори просили продовжити нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, адже є ризик, що він може втекти або спотворити докази.

Своєю чергою адвокати Шуфрича подали клопотання про відвід судді. Тому станом на 12 годину була оголошена перерва, аби визначити, чи продовжить цей суддя засідання.

Зверніть увагу! Станом на 16:40 відомо, що Печерський райсуд продовжив тримання під вартою депутата Нестора Шуфрича. Його триматимуть у СІЗО до 4 листопада.

Нагадаємо, що Шуфрич звинувачується у державній зраді та фінансуванні росгвардії у Криму. Сам нардеп свою провину заперечує.