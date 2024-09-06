4 сентября Нестор Шуфрич уже появлялся в суде, где должны были провести подготовительное заседание. Также речь шла о рассмотрении продления срока ареста политику, который заканчивается 7 сентября. Однако нардепу тогда стало плохо и его забрала "скорая".

Смотрите также Действительно ли Нестор Шуфрич умер: в прокуратуре расставили точки над "і"

Шуфрич появился в суде и пожаловался на следователей

6 сентября Шуфрич, который недавно перенес операцию по удалению двух грыж, таки пришел на судебное заседание.

Нардеп рассказал, что его защита написала заявление в ГБР на следователей из-за того, что, якобы, в СИЗО ему 8 месяцев не давали разрешение на медицинские манипуляции.

Восемь месяцев меня не оперировали, и операция, которая могла обойтись манипуляциями, то есть манипулятором, уже стала невозможной. Была проведена неделю назад полноценная глубокая операция. Исправили две грыжи... Это имеет определенные осложнения в связи с обеспечением работы желудочного тракта. То, чего можно было избежать, произошло. Мы такие действия считаем пытками,

– заявил Шуфрич.

Кроме того, нардеп отметил, что сейчас чувствует себя плохо. Он просил принять участие в заседании онлайн, но ему отказали. Поэтому Шуфрича якобы "накачали большим количеством лекарств", чтобы он мог приехать в суд.

Прокуроры просили продлить нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей, ведь есть риск, что он может убежать или исказить доказательства.

В свою очередь адвокаты Шуфрича подали ходатайство об отводе судьи. Поэтому по состоянию на 12 часов был объявлен перерыв, чтобы определить, продолжит ли этот судья заседание.

Обратите внимание! По состоянию на 16.40 известно, что Печерский райсуд продлил содержание под стражей депутата Нестора Шуфрича. Его будут содержать в СИЗО до 4 ноября.

Напомним, что Шуфрич обвиняется в государственной измене и финансировании росгвардии в Крыму. Сам нардеп свою вину отрицает.