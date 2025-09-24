Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. В конце концов, адвокатам подозреваемого отказали.

Смотрите также Нестор Шуфрич будет работать депутатом, но "удаленно": новое решение суда

Отпустили ли Шуфрича под домашний арест?

Адвокаты Шуфрича просили смягчить меру пресечения – отпустить нардепа под домашний арест. Защита заявила, что рисков содержания под стражей нет, а подозреваемый нуждается в медицинской реабилитации из-за ухудшения состояния здоровья, в частности слуха.

Врачи сообщали, что непрохождение процедуры приведет к ухудшению состояния здоровья. Можно обеспечить ношение электронного устройства,

– отметил адвокат Виктор Карпенко.

Сам Шуфрич поддержал ходатайство. Он якобы уже 7 месяцев страдает от боли после операции и не получил послеоперационной реабилитации.

Я сложно двигаюсь по помещению. Это просто боль, она постоянная. Рисков нет, куда я сбегу? Разве, как судью Чауса меня куда-то вывезете?

– утверждает нардеп.

Однако прокуроры настаивали, что риски остаются, поэтому просили отказать в смягчении меры пресечения. В конце концов, суд оставил подозреваемого под стражей до 4 октября.

На заседании также зачитали часть обвинительного акта. Речь шла о том, что Шуфрич тесно сотрудничал с экс-секретарем СНБО времен президентства Януковича и агентом ФСБ Владимиром Сивковичем, а также выполнял его задачи по координации российской агентуры в Украине.

Обратите внимание! Обвинительный акт зачитан только по одной статье. Остальные материалы планируют озвучить на следующих заседаниях.

В чем еще обвиняют Шуфрича?