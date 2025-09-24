Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Зрештою, адвокатам підозрюваного відмовили.
Чи відпустили Шуфрича під домашній арешт?
Адвокати Шуфрича просили пом'якшити запобіжний захід – відпустити нардепа під домашній арешт. Захист заявив, що ризиків тримання під вартою немає, а підозрюваний потребує медичної реабілітації через погіршення стану здоров'я, зокрема слуху.
Лікарі повідомляли, що непроходження процедури призведе до погіршення стану здоров'я. Можна забезпечити носіння електронного пристрою,
– зазначив адвокат Віктор Карпенко.
Сам Шуфрич підтримав клопотання. Він нібито вже 7 місяців потерпає від болю після операції й не отримав післяопераційної реабілітації.
Я складно рухаюсь по приміщенню. Це просто біль, вона постійна. Ризиків немає, куди я втечу? Хіба, як суддю Чауса мене кудись вивезете?
– стверджує нардеп.
Однак прокурори наполягали, що ризики залишаються, тож просили відмовити в пом'якшенні запобіжного заходу. Зрештою, суд залишив підозрюваного під вартою до 4 жовтня.
На засіданні також зачитали частину обвинувального акту. Йшлося про те, що Шуфрич тісно співпрацював з екссекретарем РНБО часів президентства Януковича та агентом ФСБ Володимиром Сівковичем, а також виконував його завдання з координації російської агентури в Україні.
Зверніть увагу! Обвинувальний акт зачитано лише за однією статтею. Решту матеріалів планують озвучити на наступних засіданнях.
У чому ще звинувачують Шуфрича?
- Обвинувальний акт стосовно народного депутата України IX скликання від забороненої партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича скерували до суду ще у 2023 році.
- Його з експомічником В'ячеславом Черепанею звинувачують у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території й державного кордону України.
- Також Шуфричу інкримінують державну зраду.
- 4 вересня Печерський райсуд Києва розпочав підготовче засідання у справі.