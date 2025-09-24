Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Зрештою, адвокатам підозрюваного відмовили.

Чи відпустили Шуфрича під домашній арешт?

Адвокати Шуфрича просили пом'якшити запобіжний захід – відпустити нардепа під домашній арешт. Захист заявив, що ризиків тримання під вартою немає, а підозрюваний потребує медичної реабілітації через погіршення стану здоров'я, зокрема слуху.

Лікарі повідомляли, що непроходження процедури призведе до погіршення стану здоров'я. Можна забезпечити носіння електронного пристрою,

– зазначив адвокат Віктор Карпенко.

Сам Шуфрич підтримав клопотання. Він нібито вже 7 місяців потерпає від болю після операції й не отримав післяопераційної реабілітації.

Я складно рухаюсь по приміщенню. Це просто біль, вона постійна. Ризиків немає, куди я втечу? Хіба, як суддю Чауса мене кудись вивезете?

– стверджує нардеп.

Однак прокурори наполягали, що ризики залишаються, тож просили відмовити в пом'якшенні запобіжного заходу. Зрештою, суд залишив підозрюваного під вартою до 4 жовтня.

На засіданні також зачитали частину обвинувального акту. Йшлося про те, що Шуфрич тісно співпрацював з екссекретарем РНБО часів президентства Януковича та агентом ФСБ Володимиром Сівковичем, а також виконував його завдання з координації російської агентури в Україні.

Зверніть увагу! Обвинувальний акт зачитано лише за однією статтею. Решту матеріалів планують озвучити на наступних засіданнях.

У чому ще звинувачують Шуфрича?