Про таке із зали суду розповів кореспондент Суспільного, передає 24 Канал.

Як минуло чергове слухання у справі Шуфрича?

За підсумками засідання у справі про державну зраду, київський суд продовжив запобіжний захід для народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича ще на 60 діб. Так, нардеп буде під вартою до 29 листопада.

Шуфрича звинувачують також у фінансуванні діяльності, спрямованої на підрив конституційного порядку України.

Наступні слухання у його справі відбудуться 5 та 19 листопада.

Цікаво! У квітні 2025 року відбулася неординарна ситуація. Шуфрич, перебуваючи в СІЗО, намагався зареєструвати законопроєкт про права нацменшин, але комітет Верховної Ради відхилив прохання через відсутність доступу до необхідних програм.

Що відомо про обвинувачення Шуфрича?