Про таке із зали суду розповів кореспондент Суспільного, передає 24 Канал.
Як минуло чергове слухання у справі Шуфрича?
За підсумками засідання у справі про державну зраду, київський суд продовжив запобіжний захід для народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича ще на 60 діб. Так, нардеп буде під вартою до 29 листопада.
Шуфрича звинувачують також у фінансуванні діяльності, спрямованої на підрив конституційного порядку України.
Наступні слухання у його справі відбудуться 5 та 19 листопада.
Цікаво! У квітні 2025 року відбулася неординарна ситуація. Шуфрич, перебуваючи в СІЗО, намагався зареєструвати законопроєкт про права нацменшин, але комітет Верховної Ради відхилив прохання через відсутність доступу до необхідних програм.
Що відомо про обвинувачення Шуфрича?
Слідство встановило, що після окупації Криму нардеп і його експомічник В'ячеслав Черепаня зареєстрували майно Шуфрича (будинок і ділянку в Сімеїзі) за законами Росії через підконтрольну фірму.
У 2016 році вони уклали договір з "ФГУП 'Охрана' Росгвардії" на охорону цього майна, перерахувавши на їхні рахунки близько 650 тисяч рублів.
Крім того, Шуфрича підозрюють у роботі на ФСБ і поширенні проросійських наративів. Йому також інкримінують зв'язок із російською шпигунською мережею, створеною ексдепутатом Володимиром Сівковичем.
У середу, 24 вересня адвокати підозрюваного просили пом'якшити запобіжний захід через погіршення здоров'я нардепа. Проте Шевченківський суд столиці відмовив у такому проханні.
Водночас на початку 2025 року Шуфричу дозволили виконувати депутатські функції в СІЗО, зазначалося, що можлива онлайн-участь у засіданнях.