В Европе вводят жесткие ограничения, новое заявление Pfizer: новости о коронавирусе

В Украине значительно снизилась заболеваемость коронавирусом – за сутки менее 4 тысяч инфицированных. Бустерную дозу вакцины против COVID-19 получили около 100 украинцев. В Европе ухудшается ситуация, в частности Нидерланды и Франция вводят карантинные ограничения. В Pfizer заявили, что их вакцина неэффективна для детей до 2 лет. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 19 декабря.

Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

По состоянию на 19 декабря в течение суток в Украине подтвердили 3 602 случая заболевания COVID-19. В больницы госпитализировали 2 129 больных. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 176 пациентов. Зато выздоровели – 6 866 жителей страны.

Днем ранее Омикрон добрался до Украины, вакцинация дополнительной дозой: новости о коронавирусе 18 декабря

Общие данные! С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 3 608 151 случай заболевания. По состоянию на 19 декабря выздоровели 3 331 865 человек.

Впрочем, к сожалению, жертвами коронавируса в стране стали 93 105 человек.

Ситуация в регионах:

м. Киев – 374;

Винницкая область – 145;

Волынская область – 142;

Днепропетровская область – 236;

Донецкая область – 124;

Житомирская область – 191;

Закарпатская область – 115;

Запорожская область – 165;

Ивано-Франковская область – 134;

Киевская область – 274;

Кировоградская область – 99;

Луганская область – 9;

Львовская область – 221;

Николаевская область – 105;

Одесская область – 163;

Полтавская область – 139;

Ровненская область – 119;

Сумская область – 114;

Тернопольская область – 160;

Харьковская область – 92;

Херсонская область – 26;

Хмельницкая область – 183;

Черкасская область – 93;

Черновицкая область – 91;

Черниговская область – 88.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers | Инфографика 24 канала В Украине провели более 27 миллионов прививок против COVID-19 Источник: Минздрав Суточная статистика вакцинации За прошедшие сутки, 18 декабря, 62 686 украинцев вакцинировали против коронавируса. В частности, первую дозу получили 19 806 человек. Две дозы – 42 862 человека, они завершили процесс иммунизации. Кроме того, дополнительную дозу – третью, получили 18 человек. С начала вакцинальной кампании проведено 27 337 322 прививки: первую дозу получили 14 375 344 человека,

получили две дозы – 12 961 886 человек,

получили третью дозу – 92 человека. Вирус ищет младших жертв: почему важно вакцинировать детей Источник: 24 канал Эксперт по детской иммунологии Львовской области Костюченко Лариса объяснила, что в Украине родители не спешат вакцинировать детей против COVID-19. Однако, вирус молодеет. По словам врача, после недуга у маленьких пациентов может проявляться мультисистемный воспалительный синдром – даже после легкого течения. Лариса Костюченко – эксперт по детской иммунологии Львовской области “Одномоментно поражается много органов. Только во Львовской области было несколько десятков пациентов детского возраста. Если такого ребенка вовремя не диагностировали и не полечили, то он может погибнуть от сердечной, почечной, печеночной недостаточности”. Четвертый день без оранжевых зон Источник: Минздрав Ситуация с коронавирусом стабилизировалась. В частности, четвертый день подряд нет регионов в оранжевой зоне. По состоянию на 19 декабря 8 областей Украины находятся в красной, остальные 17 регионов – в желтой зоне. Обратите внимание! В Житомирской, Киевской, Сумской и Черкасской областях ситуация с коронавирусом настолько стабилизировалась, что они соответствуют критериям желтого уровня эпидемической опасности. Самые высокие показатели уровня заболеваемости сейчас в Киеве – 517 при показателе 75 на 100 тысяч населения и в Волынской области – 503, самый низкий – в Херсонской – 118.

сейчас в Киеве – 517 при показателе 75 на 100 тысяч населения и в Волынской области – 503, самый низкий – в Херсонской – 118. Что касается уровня госпитализаций, то самый высокий показатель в Хмельницкой области – 54 при показателе 60 на 100 тысяч населения, самый низкий – в Запорожской – 21,7. В Житомирской, Киевской, Сумской и Черкасской областях ситуация с коронавирусом настолько стабилизировалась, что они соответствуют критериям желтого уровня эпидемической опасности. Показатели заболеваемости в областях Украины / Инфографика Минздрава Новости о коронавирусе в мире Статистика распространения COVID-19 Источник: Университет Хопкинса По состоянию на 19 декабря в мире обнаружили более 273 миллиона больных коронавирусом и более чем 5,3 миллиона смертей среди пациентов. С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 50,7 миллиона. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Германия, Великобритания, Франция, Россия и Турция. В Великобритании прогнозируют катастрофическую волну эпидемии Источник: The Guardian Британские аналитики считают, что в случае отсутствия более жестких ограничений для противодействия распространению Омикрона, страну ждет всплеск заболеваемости невиданных масштабов. В частности, моделирование показало, что если немедленно не ввести более жесткие ограничения, уже через месяц Великобритания с населением 67,2 миллиона может регистрировать от 600 тысяч до 2 миллионов больных COVID-19 ежедневно. По такому сценарию в больницу может ежедневно попадать 3 – 10 тысяч больных, а число смертей составит от 600 до 6 тысяч ежедневно.

Правительство Нидерландов вводит локдаун

Источник: DW

Режим всеобщей самоизоляции действует с 19 декабря по 14 января. В этот период не будут работать непродовольственные магазины, бары, рестораны, парикмахерские, музеи, кинотеатры и спортивные залы. Школы будут закрыты по меньшей мере до 9 января.

Жителям также запретили приглашать к себе домой более двух человек (на Рождество можно будет пригласить до четырех гостей). В общественных местах можно максимум вдвоем.

Какова заболеваемость в Нидерландах? Первые случаи инфицирования Омикроном подтвердили три недели назад. По прогнозам медиков, Омикрон станет доминирующим вариантом коронавируса в стране к новогодним и рождественским праздникам. Всего в стране зафиксировано 2,9 миллиона случаев COVID-19, более 20 тысяч человек умерли от осложнений болезни.

Отменены празднования в Париже

Источник: France 24

Париж отменил традиционные новогодние мероприятия на Елисейских полях. Городские власти сообщили, что решение принято из-за опасений распространения штамма коронавируса Омикрон.

Французский премьер также посоветовал жителям Франции в период праздников не собираться крупными компаниями и призвал людей отнестись к этому ответственно.

Известно также, что Франция ограничила въезд людей из Великобритании, чтобы остановить распространение штамма Омикрон.

Исследование коронавируса

Установили возраст, когда вакцина от Pfizer не формирует иммунитет

С начала пандемии во Франции выявили более 8,5 миллиона случаев COVID-19, свыше 121 тысячи пациентов, к сожалению, умерли.

Источник: CNN

Независимый совет по мониторингу и безопасности Pfizer, показывает, что этот режим малых доз не вызвал ожидаемого иммунного ответа у детей в возрасте до 5 лет. В итоге компания решила добавить к испытаниям третью дозу.