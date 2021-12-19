Прививают Pfizer. Детям вводят такую же дозу, как и взрослым – с периодичностью в 21 день.

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Родители не спешат вакцинировать детей

В целом родители не спешат вакцинировать своих детей. Один из аргументов – дети болеют легче и реже. Однако медики предостерегают, вирус молодеет.

Вирус не хочет покинуть человечество. Он ищет себе жертвы младшего возраста,

– подчеркнула эксперт по детской иммунологии Львовщины Лариса Костюченко.

Она объяснила, что эти возрастные категории хуже вакцинировались. Соответственно среди них распространение далее продолжается.

Даже легкое течение болезни имеет последствия

После недуга у маленьких пациентов может проявляться мультисистемный воспалительный синдром – даже после легкого течения.

Одномоментно поражается много органов. Только во Львовской области мы имели несколько десятков пациентов детского возраста. Если такого ребенка вовремя не диагностировали и не полечили, то он может погибнуть от сердечной, почечной, печеночной недостаточности. Лариса Костюченко Эксперт по детской иммунологии Львовщины

Всего в Украине за весь период вакцинации привили более 106 тысяч детей. В то же время в Испании одну дозу на начало декабря получили более 87% детей, во Франции – 79%, а в Италии – более 72%.

Справка. Мультисистемный воспалительный синдром ( MIS-C) может иметь следующие симптомы: сыпь и/или конъюнктивит, пониженное кровяное давление, диарея или рвота и тому подобное.

"Это хорошо, что я вакцинировался"

Артур, которому 14 лет, – один из первых среди львовских детей вакцинировался против коронавируса. Сейчас парень уже прошел полный курс.

"После первой дозы я нормально себя чувствовал. Никакой температуры (не было – 24 канал), лишь чуть на следующий день. Это хорошо, что я вакцинировался. Если я заболею, то последствий не будет", – поделился парень.

Как во Львове происходит вакцинация детей: смотрите видео

Во время прошлой волны коронавируса Артур даже не ходил в школу. Родители перевели его на домашнее обучение, чтобы не подвергать опасности родных из группы риска.

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Как только появилась возможность – решили вакцинировать парня. Ведь сами привились и убеждены, только благодаря этому в легкой форме перенесли коронавирус.