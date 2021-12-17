За прошедшие сутки, 16 декабря, третью дозу вакцины получили первые 14 украинцев. Таковы данные Министерства здравоохранения.
Больше здесь Уже 14 украинцев получили дополнительную дозу против COVID-19: актуальная статистика
Дополнительная доза в Украине: предпосылки
Накануне Минздрав одобрил дополнительную дозу вакцины от коронавируса для людей со слабым иммунитетом.
Стоит отметить, что дополнительная доза вакцины от коронавируса не является бустерной и предназначена только для определенных категорий людей со слабым иммунитетом.
Третью прививку рекомендуют таким людям:
- с ВИЧ-инфекцией;
- с онкологией;
- после трансплантации органов;
- которые проходят иммунодепрессивную терапию;
- которые проходят иммуномодулирующую терапию;
- с иммунодефицитным состоянием.
Сделать дополнительную прививку украинцы смогут через 28 – 90 дней после второй.
Какими вакцинами? Для третьей дозы лучше использовать мРНК вакцины, а именно Рfizer и Moderna. Вакцины Coronavac и AstraZeneca, вероятно, не предусматривают бустерных прививок против COVID-19. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
Как получить дополнительную прививку
- Чтобы получить дополнительную прививку, необходимо обратиться к своему семейному или профильному врачу.
- Врач должен выдать направление произвольной формы на введение дополнительной прививки той вакциной, которой были введены две предыдущие дозы.
- Сделать дополнительную прививку можно будет в ближайшем пункте вакцинации.
- Действие COVID-сертификата после третьей дозы продолжаться не будет. То есть документ будет действовать 365 дней с момента получения второй прививки против COVID-19.
Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / инфографика 24 канала