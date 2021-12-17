За прошедшие сутки, 16 декабря, третью дозу вакцины получили первые 14 украинцев. Таковы данные Министерства здравоохранения.

Больше здесь Уже 14 украинцев получили дополнительную дозу против COVID-19: актуальная статистика

Дополнительная доза в Украине: предпосылки

Накануне Минздрав одобрил дополнительную дозу вакцины от коронавируса для людей со слабым иммунитетом.

Стоит отметить, что дополнительная доза вакцины от коронавируса не является бустерной и предназначена только для определенных категорий людей со слабым иммунитетом.

Третью прививку рекомендуют таким людям:

  • с ВИЧ-инфекцией;
  • с онкологией;
  • после трансплантации органов;
  • которые проходят иммунодепрессивную терапию;
  • которые проходят иммуномодулирующую терапию;
  • с иммунодефицитным состоянием.

Сделать дополнительную прививку украинцы смогут через 28 – 90 дней после второй.

Какими вакцинами? Для третьей дозы лучше использовать мРНК вакцины, а именно Рfizer и Moderna. Вакцины Coronavac и AstraZeneca, вероятно, не предусматривают бустерных прививок против COVID-19. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Как получить дополнительную прививку

  • Чтобы получить дополнительную прививку, необходимо обратиться к своему семейному или профильному врачу.
  • Врач должен выдать направление произвольной формы на введение дополнительной прививки той вакциной, которой были введены две предыдущие дозы.
  • Сделать дополнительную прививку можно будет в ближайшем пункте вакцинации.
  • Действие COVID-сертификата после третьей дозы продолжаться не будет. То есть документ будет действовать 365 дней с момента получения второй прививки против COVID-19.

Ефективність різних вакцин проти коронавірусу
Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / инфографика 24 канала

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