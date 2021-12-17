За прошедшие сутки, 16 декабря, третью дозу вакцины получили первые 14 украинцев. Таковы данные Министерства здравоохранения.

Больше здесь Уже 14 украинцев получили дополнительную дозу против COVID-19: актуальная статистика

Дополнительная доза в Украине: предпосылки

Накануне Минздрав одобрил дополнительную дозу вакцины от коронавируса для людей со слабым иммунитетом.

Стоит отметить, что дополнительная доза вакцины от коронавируса не является бустерной и предназначена только для определенных категорий людей со слабым иммунитетом.

Третью прививку рекомендуют таким людям:

с ВИЧ-инфекцией;

с онкологией;

после трансплантации органов;

которые проходят иммунодепрессивную терапию;

которые проходят иммуномодулирующую терапию;

с иммунодефицитным состоянием.

Сделать дополнительную прививку украинцы смогут через 28 – 90 дней после второй.

Какими вакцинами? Для третьей дозы лучше использовать мРНК вакцины, а именно Рfizer и Moderna. Вакцины Coronavac и AstraZeneca, вероятно, не предусматривают бустерных прививок против COVID-19. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Чтобы получить дополнительную прививку, необходимо обратиться к своему семейному или профильному врачу.

Врач должен выдать направление произвольной формы на введение дополнительной прививки той вакциной, которой были введены две предыдущие дозы.

Сделать дополнительную прививку можно будет в ближайшем пункте вакцинации.

Действие COVID-сертификата после третьей дозы продолжаться не будет. То есть документ будет действовать 365 дней с момента получения второй прививки против COVID-19.

Внимание! Бустерная вакцинация (вводится через пол года) для всех желающих в Украине может появиться в январе – феврале 2022 года Для этого минимум 60% украинцев должны быть вакцинированы одной дозой или 50% – двумя дозами. Пока только 46,1% взрослого населения Украины получили по крайней мере одну прививку против коронавируса.



Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / инфографика 24 канала

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