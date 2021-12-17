Впродовж минулої доби, 16 грудня, третю дозу вакцини отримали перші 14 українців. Такі дані Міністерства охорони здоров'я.
Більше тут Уже 14 українців отримали додаткову дозу проти COVID-19: актуальна статистика
Додаткова доза в Україні: передумови
Напередодні МОЗ схвалило додаткову дозу вакцини від коронавірусу для людей із слабким імунітетом.
Варто зазначити, що додаткова доза вакцини від коронавірусу не є бустерною і призначена лише для певних категорій людей із слабким імунітетом.
Третє щеплення рекомендують таким людям:
- з ВІЛ-інфекцією;
- з онкологією;
- після трансплантації органів;
- які проходять імунодепресивну терапію;
- які проходять імуномодулюючу терапію;
- з імунодефіцитним станом.
Зробити додаткове щеплення українці зможуть за 28 – 90 днів після другого.
Якими вакцинами? Для третьої дози краще використовувати мРНК вакцини, а саме Рfizer та Moderna. Вакцини Coronavac та AstraZeneca, ймовірно, не передбачають бустерних щеплень проти COVID-19. Про це заявив голова комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.
Як отримати додаткове щеплення
- Щоб отримати додаткове щеплення, необхідно звернутися до свого сімейного або профільного лікаря.
- Лікар має видати направлення довільної форми на введення додаткового щеплення тією вакциною, якою було введено дві попередні дози.
- Зробити додаткове щеплення можна буде у найближчому пункті вакцинації.
- Дія COVID-сертифікату після третьої дози продовжуватися не буде. Тобто документ буде чинним 365 днів з моменту отримання другого щеплення проти COVID-19.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу