Впродовж минулої доби, 16 грудня, третю дозу вакцини отримали перші 14 українців. Такі дані Міністерства охорони здоров'я.

Більше тут Уже 14 українців отримали додаткову дозу проти COVID-19: актуальна статистика

Додаткова доза в Україні: передумови

Напередодні МОЗ схвалило додаткову дозу вакцини від коронавірусу для людей із слабким імунітетом.

Варто зазначити, що додаткова доза вакцини від коронавірусу не є бустерною і призначена лише для певних категорій людей із слабким імунітетом.

Третє щеплення рекомендують таким людям:

  • з ВІЛ-інфекцією;
  • з онкологією;
  • після трансплантації органів;
  • які проходять імунодепресивну терапію;
  • які проходять імуномодулюючу терапію;
  • з імунодефіцитним станом.

Зробити додаткове щеплення українці зможуть за 28 – 90 днів після другого.

Якими вакцинами? Для третьої дози краще використовувати мРНК вакцини, а саме Рfizer та Moderna. Вакцини Coronavac та AstraZeneca, ймовірно, не передбачають бустерних щеплень проти COVID-19. Про це заявив голова комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Як отримати додаткове щеплення

  • Щоб отримати додаткове щеплення, необхідно звернутися до свого сімейного або профільного лікаря.
  • Лікар має видати направлення довільної форми на введення додаткового щеплення тією вакциною, якою було введено дві попередні дози.
  • Зробити додаткове щеплення можна буде у найближчому пункті вакцинації.
  • Дія COVID-сертифікату після третьої дози продовжуватися не буде. Тобто документ буде чинним 365 днів з моменту отримання другого щеплення проти COVID-19.

Ефективність різних вакцин проти коронавірусу
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

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