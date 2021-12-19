В Європі вводять жорсткі обмеження, нова заява Pfizer: новини про коронавірус

В Україні значно знизилась захворюваність на коронавірус – за добу менш як 4 тисячі інфікованих. Бустерну дозу вакцини проти COVID-19 отримали близько 100 українців. В Європі погіршується ситуація, зокрема Нідерланди та Франція вводять карантинні обмеження. У Pfizer заявили, що їх вакцина неефективна для дітей до 5 років. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 19 грудня.

Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Станом на 19 грудня впродовж доби в Україні підтвердили 3 602 випадки захворювання на COVID-19. До лікарень госпіталізували 2 129 хворих. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 176 пацієнтів. Натомість видужали – 6 866 мешканців країни.

Днем раніше Омікрон дістався України, вакцинація додатковою дозою

Загальні дані! Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 3 608 151 випадок захворювання. Станом на 19 грудня видужали 3 331 865 людей.

Втім, на жаль, жертвами коронавірусу в країні стали 93 105 людей.

Ситуація в регіонах:

м. Київ – 374;

Вінницька область – 145;

Волинська область – 142;

Дніпропетровська область – 236;

Донецька область – 124;

Житомирська область – 191;

Закарпатська область – 115;

Запорізька область – 165;

Івано-Франківська область – 134;

Київська область – 274;

Кіровоградська область – 99;

Луганська область – 9;

Львівська область – 221;

Миколаївська область – 105;

Одеська область – 163;

Полтавська область – 139;

Рівненська область – 119;

Сумська область – 114;

Тернопільська область – 160;

Харківська область – 92;

Херсонська область – 26;

Хмельницька область – 183;

Черкаська область – 93;

Чернівецька область – 91;

Чернігівська область – 88.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 каналу В Україні провели понад 27 мільйонів щеплень проти COVID-19 Джерело: МОЗ Добова статистика вакцинації Протягом минулої доби, 18 грудня, 62 686 українців вакцинували проти коронавірусу. Зокрема, першу дозу отримали 19 806 людей. Дві дози – 42 862 людини, вони завершили процес імунізації. Крім того, додаткову дозу – третю дозу отримали 18 людей. Від початку вакцинальної кампанії проведено 27 337 322 щеплень: першу дозу отримали 14 375 344 людини,

отримали дві дози – 12 961 886 людей,

отримали третю дозу – 92 людини. Вірус шукає молодших жертв: чому важливо вакцинувати дітей Джерело: 24 канал Експертка з дитячої імунології Львівщини Лариса Костюченко пояснила, що в Україні батьки не поспішають вакцинувати дітей проти COVID-19. Однак, вірус молодшає. За словами лікарки, після недуги у маленьких пацієнтів може проявлятися мультисистемний запальний синдром – навіть після легкого перебігу. Лариса Костюченко – експертка з дитячої імунології Львівщини “Одномоментно уражається багато органів. Лише у Львівській області ми мали декілька десятків пацієнтів дитячого віку. Якщо таку дитину вчасно не діагностували і не полікували, то вона може загинути від серцевої, ниркової, печінкової недостатності”. Четвертий день без помаранчевих зон Джерело: МОЗ Ситуація з коронавірусом стабілізувалась. Зокрема, четвертий день поспіль немає регіонів в помаранчевій зоні. Станом на 19 грудня 8 областей України перебувають у червоній, решта 17 регіонів – у жовтій зоні. Зверніть увагу! В Житомирській, Київській, Сумській та Черкаській областях ситуація з коронавірусом настільки стабілізувалася, що вони відповідають критеріям жовтого рівня епідемічної небезпеки. Найвищі показники рівня захворюваності наразі у Києві – 517 при показнику 75 на 100 тисяч населення та у Волинській області –503, найнижчий – у Херсонській – 118.

Щодо рівня госпіталізацій, то найвищий показник у Хмельницькій області – 54 при показнику 60 на 100 тисяч населення, найнижчий – у Запорізькій – 21,7. В Житомирській, Київській, Сумській та Черкаській областях ситуація з коронавірусом настільки стабілізувалася, що вони відповідають критеріям жовтого рівня епідемічної небезпеки. Показники захворюваності в областях Україні / Інфографіка МОЗ Новини про коронавірус у світі Статистика поширення COVID-19 Джерело: Університет Гопкінса Станом на 19 грудня у світі виявили понад 273 мільйони хворих на коронавірус та більш ніж 5,3 мільйона смертей серед пацієнтів. Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 50,7 мільйона. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Німеччина, Велика Британія, Франція, Росія та Туреччина. У Великій Британії прогнозують катастрофічну хвилю епідемії Джерело: The Guardian Британські аналітики вважають, що у разі відсутності жорсткіших обмежень для протидії поширенню Омікрону, країну чекає сплеск захворюваності небачених масштабів. Зокрема, моделювання показало, що якщо негайно не запровадити жорсткіші обмеження, уже через місяць Велика Британія з населенням 67,2 мільйона може реєструвати від 600 тисяч до навіть 2 мільйонів хворих на COVID-19 щоденно. За такого сценарію у лікарні може щоденно потрапляти 3 – 10 тисяч хворих, а кількість смертей становитиме від 600 до навіть 6 тисяч щоденно.

Уряд Нідерландів вводить локдаун

Джерело: DW

Режим загальної самоізоляції діє країни з 19 грудня по 14 січня. У цей період не працюватимуть непродовольчі магазини, бари, ресторани, перукарні, музеї, кінотеатри та спортивні зали. Школи будуть закриті щонайменше до 9 січня.

Жителям також заборонили запрошувати до себе додому понад двох людей (на Різдво можна буде запросити до чотирьох гостей). У громадських місцях можна бути максимум удвох.

Яка захворюваність в Нідерландах? Перші випадки інфікування Омікроном підтвердили три тижні тому. За прогнозами медиків, Омікрон стане домінуючим варіантом коронавірусу в країні до новорічних та різдвяних свят. Загалом у країні зафіксовано 2,9 мільйона випадків COVID-19, понад 20 тисяч людей померли від ускладнень хвороби.

Скасовані святкування в Парижі

Джерело: France 24

Париж скасував традиційні новорічні заходи на Єлисейських полях. Міська влада повідомила, що рішення прийнято через побоювання поширення штаму коронавірусу Омікрон.

Французький прем'єр також порадив жителям Франції в період свят не збиратися великими компаніями і закликав людей поставитися до цього відповідально.

Відомо також, що Франція обмежила в'їзд людей з Великої Британії, аби зупинити поширення штаму Омікрон.

Дослідження про коронавірус

Встановили вік, коли вакцина від Pfizer не формує імунітет

З початку пандемії у Франції виявили понад 8,5 мільйона випадків COVID-19, понад 121 тисяча пацієнтів, на жаль, померли.

Джерело: CNN

Незалежна рада з моніторингу та безпеки Pfizer, показує, що цей режим малих доз не викликав очікуваної імунної відповіді у дітей віком до 5 років. У результаті компанія вирішила додати до випробувань третю дозу.