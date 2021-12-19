В Європі вводять жорсткі обмеження, нова заява Pfizer: новини про коронавірус

19 грудня 2021 , 16:44
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Джерело:

24 канал

В Україні значно знизилась захворюваність на коронавірус – за добу менш як 4 тисячі інфікованих. Бустерну дозу вакцини проти COVID-19 отримали близько 100 українців. В Європі погіршується ситуація, зокрема Нідерланди та Франція вводять карантинні обмеження. У Pfizer заявили, що їх вакцина неефективна для дітей до 5 років. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 19 грудня.

Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Станом на 19 грудня впродовж доби в Україні підтвердили 3 602 випадки захворювання на COVID-19. До лікарень госпіталізували 2 129 хворих. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 176 пацієнтів. Натомість видужали – 6 866 мешканців країни.

Днем раніше Омікрон дістався України, вакцинація додатковою дозою

Загальні дані! Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 3 608 151 випадок захворювання. Станом на 19 грудня видужали 3 331 865 людей.

Втім, на жаль, жертвами коронавірусу в країні стали 93 105 людей.

Ситуація в регіонах:

  • м. Київ – 374;
  • Вінницька область – 145;
  • Волинська область – 142;
  • Дніпропетровська область – 236;
  • Донецька область – 124;
  • Житомирська область – 191;
  • Закарпатська область – 115;
  • Запорізька область – 165;
  • Івано-Франківська область – 134;
  • Київська область – 274;
  • Кіровоградська область – 99;
  • Луганська область – 9;
  • Львівська область – 221;
  • Миколаївська область – 105;
  • Одеська область – 163;
  • Полтавська область – 139;
  • Рівненська область – 119;
  • Сумська область – 114;
  • Тернопільська область – 160;
  • Харківська область – 92;
  • Херсонська область – 26;
  • Хмельницька область – 183;
  • Черкаська область – 93;
  • Чернівецька область – 91;
  • Чернігівська область – 88.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 каналу

В Україні провели понад 27 мільйонів щеплень проти COVID-19

Джерело: МОЗ 

Добова статистика вакцинації

Протягом минулої доби, 18 грудня, 62 686 українців вакцинували проти коронавірусу. Зокрема, першу дозу отримали 19 806 людей. Дві дози – 42 862 людини, вони завершили процес імунізації. Крім того, додаткову дозу – третю дозу отримали 18 людей.

Від початку вакцинальної кампанії проведено 27 337 322 щеплень:

  • першу дозу отримали 14 375 344 людини,
  • отримали дві дози – 12 961 886 людей,
  • отримали третю дозу – 92 людини.

Вірус шукає молодших жертв: чому важливо вакцинувати дітей

Джерело: 24 канал

Експертка з дитячої імунології Львівщини Лариса Костюченко пояснила, що в Україні батьки не поспішають вакцинувати дітей проти COVID-19. Однак, вірус молодшає. За словами лікарки, після недуги у маленьких пацієнтів може проявлятися мультисистемний запальний синдром – навіть після легкого перебігу.

 

Лариса Костюченко – експертка з дитячої імунології Львівщини

“Одномоментно уражається багато органів. Лише у Львівській області ми мали декілька десятків пацієнтів дитячого віку. Якщо таку дитину вчасно не діагностували і не полікували, то вона може загинути від серцевої, ниркової, печінкової недостатності”.

Четвертий день без помаранчевих зон

Джерело: МОЗ

Ситуація з коронавірусом стабілізувалась. Зокрема, четвертий день поспіль немає регіонів в помаранчевій зоні. Станом на 19 грудня 8 областей України перебувають у червоній, решта 17 регіонів – у жовтій зоні.

Зверніть увагу! В Житомирській, Київській, Сумській та Черкаській областях ситуація з коронавірусом настільки стабілізувалася, що вони відповідають критеріям жовтого рівня епідемічної небезпеки.
  • Найвищі показники рівня захворюваності наразі у Києві – 517 при показнику 75 на 100 тисяч населення та у Волинській області –503, найнижчий – у Херсонській – 118.
  • Щодо рівня госпіталізацій, то найвищий показник у Хмельницькій області – 54 при показнику 60 на 100 тисяч населення, найнижчий – у Запорізькій – 21,7.

Показники захворюваності в областях Україні / Інфографіка МОЗ

Новини про коронавірус у світі

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 19 грудня у світі виявили понад 273 мільйони хворих на коронавірус та більш ніж 5,3 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 50,7 мільйона. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Німеччина, Велика Британія, Франція, Росія та Туреччина.

У Великій Британії прогнозують катастрофічну хвилю епідемії

Джерело: The Guardian

Британські аналітики вважають, що у разі відсутності жорсткіших обмежень для протидії поширенню Омікрону, країну чекає сплеск захворюваності небачених масштабів.

Зокрема, моделювання показало, що якщо негайно не запровадити жорсткіші обмеження, уже через місяць Велика Британія з населенням 67,2 мільйона може реєструвати від 600 тисяч до навіть 2 мільйонів хворих на COVID-19 щоденно.

За такого сценарію у лікарні може щоденно потрапляти 3 – 10 тисяч хворих, а кількість смертей становитиме від 600 до навіть 6 тисяч щоденно.

 

Уряд Нідерландів вводить локдаун

Джерело: DW

Режим загальної самоізоляції діє країни з 19 грудня по 14 січня. У цей період не працюватимуть непродовольчі магазини, бари, ресторани, перукарні, музеї, кінотеатри та спортивні зали. Школи будуть закриті щонайменше до 9 січня.

Жителям також заборонили запрошувати до себе додому понад двох людей (на Різдво можна буде запросити до чотирьох гостей). У громадських місцях можна бути максимум удвох.

Яка захворюваність в Нідерландах?

Перші випадки інфікування Омікроном підтвердили три тижні тому. За прогнозами медиків, Омікрон стане домінуючим варіантом коронавірусу в країні до новорічних та різдвяних свят. Загалом у країні зафіксовано 2,9 мільйона випадків COVID-19, понад 20 тисяч людей померли від ускладнень хвороби.

Скасовані святкування в Парижі

Джерело: France 24

Париж скасував традиційні новорічні заходи на Єлисейських полях. Міська влада повідомила, що рішення прийнято через побоювання поширення штаму коронавірусу Омікрон.

Французький прем'єр також порадив жителям Франції в період свят не збиратися великими компаніями і закликав людей поставитися до цього відповідально.

Відомо також, що Франція обмежила в'їзд людей з Великої Британії, аби зупинити поширення штаму Омікрон.

Довідка! З початку пандемії у Франції виявили понад 8,5 мільйона випадків COVID-19, понад 121 тисяча пацієнтів, на жаль, померли.

Дослідження про коронавірус

Встановили вік, коли вакцина від Pfizer не формує імунітет

Джерело: CNN

Незалежна рада з моніторингу та безпеки Pfizer, показує, що цей режим малих доз не викликав очікуваної імунної відповіді у дітей віком до 5 років. У результаті компанія вирішила додати до випробувань третю дозу. 

Яке дозування препарату для дітей?

Для дітей Pfizer зменшила дозування препарату. Для вікової групи віком від 12 років доза становить 30 мікрограмів вакцини. Дозу для дітей від 5 до 11 років знизили до 10 мкг, для найменших – до 3 мкг.
Автор: Анастасія Лукашевська