В Європі вводять жорсткі обмеження, нова заява Pfizer: новини про коронавірус
Джерело:24 канал
В Україні значно знизилась захворюваність на коронавірус – за добу менш як 4 тисячі інфікованих. Бустерну дозу вакцини проти COVID-19 отримали близько 100 українців. В Європі погіршується ситуація, зокрема Нідерланди та Франція вводять карантинні обмеження. У Pfizer заявили, що їх вакцина неефективна для дітей до 5 років. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 19 грудня.
Новини про коронавірус в Україні
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
Станом на 19 грудня впродовж доби в Україні підтвердили 3 602 випадки захворювання на COVID-19. До лікарень госпіталізували 2 129 хворих. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 176 пацієнтів. Натомість видужали – 6 866 мешканців країни.
Днем раніше Омікрон дістався України, вакцинація додатковою дозою
Загальні дані! Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 3 608 151 випадок захворювання. Станом на 19 грудня видужали 3 331 865 людей.
Втім, на жаль, жертвами коронавірусу в країні стали 93 105 людей.
Ситуація в регіонах:
- м. Київ – 374;
- Вінницька область – 145;
- Волинська область – 142;
- Дніпропетровська область – 236;
- Донецька область – 124;
- Житомирська область – 191;
- Закарпатська область – 115;
- Запорізька область – 165;
- Івано-Франківська область – 134;
- Київська область – 274;
- Кіровоградська область – 99;
- Луганська область – 9;
- Львівська область – 221;
- Миколаївська область – 105;
- Одеська область – 163;
- Полтавська область – 139;
- Рівненська область – 119;
- Сумська область – 114;
- Тернопільська область – 160;
- Харківська область – 92;
- Херсонська область – 26;
- Хмельницька область – 183;
- Черкаська область – 93;
- Чернівецька область – 91;
- Чернігівська область – 88.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 каналу
В Україні провели понад 27 мільйонів щеплень проти COVID-19
Джерело: МОЗ
Добова статистика вакцинації
Протягом минулої доби, 18 грудня, 62 686 українців вакцинували проти коронавірусу. Зокрема, першу дозу отримали 19 806 людей. Дві дози – 42 862 людини, вони завершили процес імунізації. Крім того, додаткову дозу – третю дозу отримали 18 людей.
Від початку вакцинальної кампанії проведено 27 337 322 щеплень:
- першу дозу отримали 14 375 344 людини,
- отримали дві дози – 12 961 886 людей,
- отримали третю дозу – 92 людини.
Вірус шукає молодших жертв: чому важливо вакцинувати дітей
Джерело: 24 канал
Експертка з дитячої імунології Львівщини Лариса Костюченко пояснила, що в Україні батьки не поспішають вакцинувати дітей проти COVID-19. Однак, вірус молодшає. За словами лікарки, після недуги у маленьких пацієнтів може проявлятися мультисистемний запальний синдром – навіть після легкого перебігу.
Лариса Костюченко – експертка з дитячої імунології Львівщини
“Одномоментно уражається багато органів. Лише у Львівській області ми мали декілька десятків пацієнтів дитячого віку. Якщо таку дитину вчасно не діагностували і не полікували, то вона може загинути від серцевої, ниркової, печінкової недостатності”.
Четвертий день без помаранчевих зон
Джерело: МОЗ
Ситуація з коронавірусом стабілізувалась. Зокрема, четвертий день поспіль немає регіонів в помаранчевій зоні. Станом на 19 грудня 8 областей України перебувають у червоній, решта 17 регіонів – у жовтій зоні.Зверніть увагу! В Житомирській, Київській, Сумській та Черкаській областях ситуація з коронавірусом настільки стабілізувалася, що вони відповідають критеріям жовтого рівня епідемічної небезпеки.
- Найвищі показники рівня захворюваності наразі у Києві – 517 при показнику 75 на 100 тисяч населення та у Волинській області –503, найнижчий – у Херсонській – 118.
- Щодо рівня госпіталізацій, то найвищий показник у Хмельницькій області – 54 при показнику 60 на 100 тисяч населення, найнижчий – у Запорізькій – 21,7.
Показники захворюваності в областях Україні / Інфографіка МОЗ
Новини про коронавірус у світі
Статистика поширення COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 19 грудня у світі виявили понад 273 мільйони хворих на коронавірус та більш ніж 5,3 мільйона смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 50,7 мільйона. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Німеччина, Велика Британія, Франція, Росія та Туреччина.
У Великій Британії прогнозують катастрофічну хвилю епідемії
Джерело: The Guardian
Британські аналітики вважають, що у разі відсутності жорсткіших обмежень для протидії поширенню Омікрону, країну чекає сплеск захворюваності небачених масштабів.
Зокрема, моделювання показало, що якщо негайно не запровадити жорсткіші обмеження, уже через місяць Велика Британія з населенням 67,2 мільйона може реєструвати від 600 тисяч до навіть 2 мільйонів хворих на COVID-19 щоденно.
За такого сценарію у лікарні може щоденно потрапляти 3 – 10 тисяч хворих, а кількість смертей становитиме від 600 до навіть 6 тисяч щоденно.
Уряд Нідерландів вводить локдаун
Джерело: DW
Режим загальної самоізоляції діє країни з 19 грудня по 14 січня. У цей період не працюватимуть непродовольчі магазини, бари, ресторани, перукарні, музеї, кінотеатри та спортивні зали. Школи будуть закриті щонайменше до 9 січня.
Жителям також заборонили запрошувати до себе додому понад двох людей (на Різдво можна буде запросити до чотирьох гостей). У громадських місцях можна бути максимум удвох.
Яка захворюваність в Нідерландах?Перші випадки інфікування Омікроном підтвердили три тижні тому. За прогнозами медиків, Омікрон стане домінуючим варіантом коронавірусу в країні до новорічних та різдвяних свят. Загалом у країні зафіксовано 2,9 мільйона випадків COVID-19, понад 20 тисяч людей померли від ускладнень хвороби.
Скасовані святкування в Парижі
Джерело: France 24
Париж скасував традиційні новорічні заходи на Єлисейських полях. Міська влада повідомила, що рішення прийнято через побоювання поширення штаму коронавірусу Омікрон.
Французький прем'єр також порадив жителям Франції в період свят не збиратися великими компаніями і закликав людей поставитися до цього відповідально.
Відомо також, що Франція обмежила в'їзд людей з Великої Британії, аби зупинити поширення штаму Омікрон.Довідка! З початку пандемії у Франції виявили понад 8,5 мільйона випадків COVID-19, понад 121 тисяча пацієнтів, на жаль, померли.
Дослідження про коронавірус
Встановили вік, коли вакцина від Pfizer не формує імунітет
Джерело: CNN
Незалежна рада з моніторингу та безпеки Pfizer, показує, що цей режим малих доз не викликав очікуваної імунної відповіді у дітей віком до 5 років. У результаті компанія вирішила додати до випробувань третю дозу.