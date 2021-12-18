Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Впродовж останньої доби в Україні захворіли на коронавірус 7 503 людини. Від ускладнень недуги померли 288 пацієнтів. До лікарень госпіталізували 2 018 хворих з симптомами коронавірусу. Водночас видужали – 18 534 мешканці країни.

Днем раніше ВООЗ схвалила ще одну вакцину, міокардит і Moderna

Важливо! Від початку пандемії в Україні зареєстрували 3 604 549 випадки захворювання на COVID-19. Станом на 18 грудня одужало – 3 324 999 людей. Втім, жертвами коронавірусу, на жаль, стали – 92 929 пацієнти.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1395;

Вінницька область – 226;

Волинська область – 327;

Дніпропетровська область – 319;

Донецька область – 325;

Житомирська область – 186;

Закарпатська область – 260;

Запорізька область – 375;

Івано-Франківська область – 222;

Київська область – 390;

Кіровоградська область – 109;

Луганська область – 72;

Львівська область – 370;

Миколаївська область – 223;

Одеська область – 389;

Полтавська область – 443;

Рівненська область – 197;

Сумська область – 143;

Тернопільська область – 175;

Харківська область – 278;

Херсонська область – 95;

Хмельницька область – 293;

Черкаська область – 316;

Чернівецька область – 178;

Чернігівська область – 197.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 каналу

В Україні підтвердили перший випадок Омікрону

Джерело: фейсбук Віктора Ляшка

Вночі в Україні підтвердили перший випадок інфікування штамом Омікрон. За даними міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, інфікований повернувся з ОАЕ, де мав контакт з хворим на COVID-19.

Міністр наголосив, що наразі триває епідеміологічне розслідування щодо випадку інфікування і додаткове обстеження контактних осіб.

Відомо, що пацієнт продовжує лікування, про його стан та перебіг захворювання деталей немає.

Скільки українців отримали додаткову дозу вакцини проти COVID-19

Джерело: МОЗ

В Україні тепер можна отримати бустерну дозу вакцини проти COVID-19. За другий день кампанії третє щеплення отримали ще 60 людей.

Загалом за минулу добу щеплення проти коронавірусу отримали 136 962 людини. Зокрема, першу дозу – 42 544 людини, другу – 94 358 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 355 540 людей:

з них отримали першу дозу – 14 355 538 людей,

повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 919 024 людини,

отримали додаткову дозу – 74 людини.

Загалом проведено 27 274 636 щеплень.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

Які області все ще залишаються у червоній зоні

Джерело: МОЗ

В Україні станом на 18 грудня 8 областей перебувають у червоній зоні епіднебезпеки, усі інші області – у жовтій зоні.

Зокрема, у червоній зоні епідемічної небезпеки перебувають: Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Черкаська і Чернігівська області.

Найвищий показник рівня захворюваності станом на 17 грудня зафіксований у Києві – 522 при показнику 75 на 100 тисяч населення, найнижчий – у Херсонській (130).

Показники госпіталізації найвищі у Хмельницькій області – 54, 1 при показнику 60 на 100 тисяч населення, найнижчий – у Запорізькій (21,2). У Києві цей показник становить 35, 1.

Щодо завантаженості ліжок з киснем, то наразі найвищий показник зафіксували у Закарпатській області – 48,2 % при показнику 65%, найнижчий – у Запорізькій і Херсонській областях (на рівні 20 % у кожній з цих областей).



Показники захворюваності в областях Україні / Інфографіка МОЗ

Новини про коронавірус у світі

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на ранок 18 грудня у світі виявили понад 273 мільйони хворих на коронавірус та більш ніж 5,3 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 50,7 мільйона. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Німеччина, Велика Британія, Франція, Росія та Туреччина.

Інфіковані Омікроном в 11 разів рідше потребують госпіталізації

Джерело: COVID-19 South African Online Portal

Дані з Південно-Африканської Республіки, де вперше виявили новий штам коронавірусу Омікрон, показали, що 1,7% інфікованих ним потребують госпіталізації. Водночас для штаму Дельта цей показник становив 19% – тобто приблизно в 11 разів більше.

Дані з ПАР підтверджують попередній висновок науковців про більшу заразність Омікрону, якщо порівняти з іншими варіантами вірусу. Водночас ці дані вказують на менший ризик госпіталізації після інфікування.

Хто частіше заражається штамом Омікрон: дивіться відео