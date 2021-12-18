Новини про коронавірус в Україні
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
Впродовж останньої доби в Україні захворіли на коронавірус 7 503 людини. Від ускладнень недуги померли 288 пацієнтів. До лікарень госпіталізували 2 018 хворих з симптомами коронавірусу. Водночас видужали – 18 534 мешканці країни.
Днем раніше ВООЗ схвалила ще одну вакцину, міокардит і Moderna
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 1395;
- Вінницька область – 226;
- Волинська область – 327;
- Дніпропетровська область – 319;
- Донецька область – 325;
- Житомирська область – 186;
- Закарпатська область – 260;
- Запорізька область – 375;
- Івано-Франківська область – 222;
- Київська область – 390;
- Кіровоградська область – 109;
- Луганська область – 72;
- Львівська область – 370;
- Миколаївська область – 223;
- Одеська область – 389;
- Полтавська область – 443;
- Рівненська область – 197;
- Сумська область – 143;
- Тернопільська область – 175;
- Харківська область – 278;
- Херсонська область – 95;
- Хмельницька область – 293;
- Черкаська область – 316;
- Чернівецька область – 178;
- Чернігівська область – 197.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 каналу
В Україні підтвердили перший випадок Омікрону
Джерело: фейсбук Віктора Ляшка
Вночі в Україні підтвердили перший випадок інфікування штамом Омікрон. За даними міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, інфікований повернувся з ОАЕ, де мав контакт з хворим на COVID-19.
Міністр наголосив, що наразі триває епідеміологічне розслідування щодо випадку інфікування і додаткове обстеження контактних осіб.
Відомо, що пацієнт продовжує лікування, про його стан та перебіг захворювання деталей немає.
Скільки українців отримали додаткову дозу вакцини проти COVID-19
Джерело: МОЗ
В Україні тепер можна отримати бустерну дозу вакцини проти COVID-19. За другий день кампанії третє щеплення отримали ще 60 людей.
Загалом за минулу добу щеплення проти коронавірусу отримали 136 962 людини. Зокрема, першу дозу – 42 544 людини, другу – 94 358 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 355 540 людей:
- з них отримали першу дозу – 14 355 538 людей,
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 919 024 людини,
- отримали додаткову дозу – 74 людини.
Загалом проведено 27 274 636 щеплень.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу
Які області все ще залишаються у червоній зоні
Джерело: МОЗ
В Україні станом на 18 грудня 8 областей перебувають у червоній зоні епіднебезпеки, усі інші області – у жовтій зоні.
Зокрема, у червоній зоні епідемічної небезпеки перебувають: Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Черкаська і Чернігівська області.
Найвищий показник рівня захворюваності станом на 17 грудня зафіксований у Києві – 522 при показнику 75 на 100 тисяч населення, найнижчий – у Херсонській (130).
Показники госпіталізації найвищі у Хмельницькій області – 54, 1 при показнику 60 на 100 тисяч населення, найнижчий – у Запорізькій (21,2). У Києві цей показник становить 35, 1.
Щодо завантаженості ліжок з киснем, то наразі найвищий показник зафіксували у Закарпатській області – 48,2 % при показнику 65%, найнижчий – у Запорізькій і Херсонській областях (на рівні 20 % у кожній з цих областей).
Показники захворюваності в областях Україні / Інфографіка МОЗ
Новини про коронавірус у світі
Статистика поширення COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на ранок 18 грудня у світі виявили понад 273 мільйони хворих на коронавірус та більш ніж 5,3 мільйона смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 50,7 мільйона. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Німеччина, Велика Британія, Франція, Росія та Туреччина.
Інфіковані Омікроном в 11 разів рідше потребують госпіталізації
Джерело: COVID-19 South African Online Portal
Дані з Південно-Африканської Республіки, де вперше виявили новий штам коронавірусу Омікрон, показали, що 1,7% інфікованих ним потребують госпіталізації. Водночас для штаму Дельта цей показник становив 19% – тобто приблизно в 11 разів більше.
Дані з ПАР підтверджують попередній висновок науковців про більшу заразність Омікрону, якщо порівняти з іншими варіантами вірусу. Водночас ці дані вказують на менший ризик госпіталізації після інфікування.