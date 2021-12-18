Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
За последние сутки в Украине заболели коронавирусом 7 503 человека. От осложнений болезни умерли 288 пациентов. В больницы госпитализировали 2 018 больных с симптомами коронавируса. В то же время выздоровели – 18 534 жителя страны.
Днем раньше ВОЗ одобрила еще одну вакцину, миокардит и Moderna
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 1 395;
- Винницкая область – 226;
- Волынская область – 327;
- Днепропетровская область – 319;
- Донецкая область – 325;
- Житомирская область – 186;
- Закарпатская область – 260;
- Запорожская область – 375;
- Ивано-Франковская область – 222;
- Киевская область – 390;
- Кировоградская область – 109;
- Луганская область – 72;
- Львовская область – 370;
- Николаевская область – 223;
- Одесская область – 389;
- Полтавская область – 443;
- Ровненская область – 197;
- Сумская область – 143;
- Тернопольская область – 175;
- Харьковская область – 278;
- Херсонская область – 95;
- Хмельницкая область – 293;
- Черкасская область – 316;
- Черновицкая область – 178;
- Черниговская область – 197.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers / Инфографика 24 канала
В Украине подтвердили первый случай Омикрона
Источник: фейсбук Виктора Ляшко
Ночью в Украине подтвердили первый случай инфицирования штаммом Омикрон. По данным министра здравоохранения Виктора Ляшко, инфицированный вернулся из ОАЭ, где имел контакт с больным COVID-19.
Министр подчеркнул, что сейчас идет эпидемиологическое расследование касательно случая инфицирования и дополнительное обследование контактных лиц.
Известно, что пациент продолжает лечение, о его состоянии и течении заболевания деталей нет.
Сколько украинцев получили дополнительную дозу вакцины против COVID-19
Источник: Минздрав
В Украине можно получить бустерную дозу вакцины против COVID-19. За второй день кампании третью прививку получили еще 60 человек.
За прошедшие сутки прививки против коронавируса получили 136 962 человека. В частности, первую дозу – 42 544 человека, вторую – 94 358 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 14 355 540 человек:
- из них получили первую дозу – 14 355 538 человек,
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 919 024 человека,
- получили дополнительную дозу – 74 человека.
В общей сложности проведено 27 274 636 прививок.
Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала
Какие области все еще остаются в красной зоне
Источник: Минздрав
В Украине на 18 декабря 8 областей находятся в красной зоне эпидопасности, все остальные области – в желтой зоне.
В частности, в красной зоне эпидемической опасности находятся: Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская области.
Самый высокий показатель уровня заболеваемости на 17 декабря зафиксирован в Киеве – 522 при показателе 75 на 100 тысяч населения, самый низкий – в Херсонской (130).
Показатели госпитализации самые высокие в Хмельницкой области – 54,1 при показателе 60 на 100 тысяч населения, самый низкий – в Запорожской (21,2). В Киеве этот показатель составляет 35,1.
Что касается загруженности кроватей с кислородом, то наивысший показатель зафиксировали в Закарпатской области – 48,2% при показателе 65%, самый низкий – в Запорожской и Херсонской областях (на уровне 20% в каждой из этих областей).
Показатели заболеваемости в областях Украины / Инфографика Минздрав
Новости о коронавирусе в мире
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на утро 18 декабря в мире выявили более 273 миллионов больных коронавирусом и более 5,3 миллионов смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 50,7 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Германия, Великобритания, Франция, Россия и Турция.
Инфицированные Омикроном в 11 раз реже нуждаются в госпитализации
Источник: COVID-19 South African Online Portal
Данные из Южно-Африканской Республики, где впервые обнаружили новый штамм коронавируса Омикрон, показали, что 1,7% инфицированных им нуждаются в госпитализации. В то же время, для штамма Дельта этот показатель составлял 19% – то есть примерно в 11 раз больше.
Данные из ПАВ подтверждают предварительное заключение ученых о большей заразности Омикрона, если сравнивать с другими вариантами вируса. В то же время, эти данные указывают на меньший риск госпитализации после инфицирования.