Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За последние сутки в Украине заболели коронавирусом 7 503 человека. От осложнений болезни умерли 288 пациентов. В больницы госпитализировали 2 018 больных с симптомами коронавируса. В то же время выздоровели – 18 534 жителя страны.

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Важно! С начала пандемии в Украине зарегистрировали 3 604 549 случаев заболевания COVID-19. По состоянию на 18 декабря выздоровели – 3 324 999 человек. Впрочем, жертвами коронавируса, к сожалению, стали 92 929 пациентов.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1 395;

Винницкая область – 226;

Волынская область – 327;

Днепропетровская область – 319;

Донецкая область – 325;

Житомирская область – 186;

Закарпатская область – 260;

Запорожская область – 375;

Ивано-Франковская область – 222;

Киевская область – 390;

Кировоградская область – 109;

Луганская область – 72;

Львовская область – 370;

Николаевская область – 223;

Одесская область – 389;

Полтавская область – 443;

Ровненская область – 197;

Сумская область – 143;

Тернопольская область – 175;

Харьковская область – 278;

Херсонская область – 95;

Хмельницкая область – 293;

Черкасская область – 316;

Черновицкая область – 178;

Черниговская область – 197.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers / Инфографика 24 канала

В Украине подтвердили первый случай Омикрона

Источник: фейсбук Виктора Ляшко

Ночью в Украине подтвердили первый случай инфицирования штаммом Омикрон. По данным министра здравоохранения Виктора Ляшко, инфицированный вернулся из ОАЭ, где имел контакт с больным COVID-19.

Министр подчеркнул, что сейчас идет эпидемиологическое расследование касательно случая инфицирования и дополнительное обследование контактных лиц.

Известно, что пациент продолжает лечение, о его состоянии и течении заболевания деталей нет.

Сколько украинцев получили дополнительную дозу вакцины против COVID-19

Источник: Минздрав

В Украине можно получить бустерную дозу вакцины против COVID-19. За второй день кампании третью прививку получили еще 60 человек.

За прошедшие сутки прививки против коронавируса получили 136 962 человека. В частности, первую дозу – 42 544 человека, вторую – 94 358 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 14 355 540 человек:

из них получили первую дозу – 14 355 538 человек,

полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 919 024 человека,

получили дополнительную дозу – 74 человека.

В общей сложности проведено 27 274 636 прививок.

Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала

Какие области все еще остаются в красной зоне

Источник: Минздрав

В Украине на 18 декабря 8 областей находятся в красной зоне эпидопасности, все остальные области – в желтой зоне.

В частности, в красной зоне эпидемической опасности находятся: Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская области.

Самый высокий показатель уровня заболеваемости на 17 декабря зафиксирован в Киеве – 522 при показателе 75 на 100 тысяч населения, самый низкий – в Херсонской (130).

Показатели госпитализации самые высокие в Хмельницкой области – 54,1 при показателе 60 на 100 тысяч населения, самый низкий – в Запорожской (21,2). В Киеве этот показатель составляет 35,1.

Что касается загруженности кроватей с кислородом, то наивысший показатель зафиксировали в Закарпатской области – 48,2% при показателе 65%, самый низкий – в Запорожской и Херсонской областях (на уровне 20% в каждой из этих областей).

Показатели заболеваемости в областях Украины / Инфографика Минздрав

Новости о коронавирусе в мире

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на утро 18 декабря в мире выявили более 273 миллионов больных коронавирусом и более 5,3 миллионов смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 50,7 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Германия, Великобритания, Франция, Россия и Турция.

Инфицированные Омикроном в 11 раз реже нуждаются в госпитализации

Источник: COVID-19 South African Online Portal

Данные из Южно-Африканской Республики, где впервые обнаружили новый штамм коронавируса Омикрон, показали, что 1,7% инфицированных им нуждаются в госпитализации. В то же время, для штамма Дельта этот показатель составлял 19% – то есть примерно в 11 раз больше.

Данные из ПАВ подтверждают предварительное заключение ученых о большей заразности Омикрона, если сравнивать с другими вариантами вируса. В то же время, эти данные указывают на меньший риск госпитализации после инфицирования.

Кто чаще заражается штаммом Омикрон: смотрите видео