Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
В течение последних суток в Украине заболели коронавирусом 8 899 человек. От осложнений инфекции умерли 328 пациентов. В больницы госпитализировали более 2 тысяч пациентов. В то же время выздоровели 21 650 человек.
Днем ранее Рекорд в Британии, в Молдове ввели 7 тысяч просроченных вакцин: новости о коронавирусе 16 декабря
За сутки также осуществили 77 707 тестирований, в частности:
- методом ПЦР – 33 652;
- методом ИФА – 7 824;
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 36 231.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 1385;
- Винницкая область – 334;
- Волынская область – 412;
- Днепропетровская область – 355;
- Донецкая область – 564;
- Житомирская область – 218;
- Закарпатская область – 287;
- Запорожская область – 559;
- Ивано-Франковская область – 193;
- Киевская область – 392;
- Кировоградская область – 130;
- Луганская область – 93;
- Львовская область – 401;
- Николаевская область – 332;
- Одесская область – 556;
- Полтавская область – 527;
- Ровненская область – 264;
- Сумская область – 239;
- Тернопольская область – 198;
- Харьковская область – 294;
- Херсонская область – 80;
- Хмельницкая область – 367;
- Черкасская область – 318;
- Черновицкая область – 151;
- Черниговская область – 250.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Общая статистика больных
За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 3 597 046 человек. Выздоровели от недуга – 3 306 465 человек. К сожалению, жертвами коронавирусной болезни стал 92 641 украинец.
Всего провели 16 439 563 ПЦР-тестирований.
Смертность от коронавирус в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers | Инфографика 24 канала
Уже 14 украинцев получили дополнительную дозу против COVID-19
Источник: Минздрав
Уже 46,1% взрослого населения Украины получили по крайней мере одну прививку против коронавируса. По состоянию на 17 декабря провели более 27 миллионов прививок.
За сутки 16 декабря в Украине 132 991 человек вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 43 939 человек, полностью иммунизированы – 89 038 людей.
Тогда как дополнительную дозу получили 14 человек.
С начала вакцинальной кампании прививали 14 312 996 человек, из них:
- получили первую дозу – 14 312 994 человека;
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 824 666 человек.
Всего провели 27 137 674 прививки.
Украина готова к бустерной дозе вакцины, – Ляшко
Источник: "Право на власть"
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заверил, что Украина готова к проведению вакцинации третьей (бустерной) прививкой от коронавирус COVID-19. Его не стоит путать с дополнительным.
Накануне Минздрав одобрило дополнительную дозу вакцины от коронавируса для людей со слабым иммунитетом.
Дополнительную прививку рекомендуют таким людям:
- с ВИЧ-инфекцией;
- с онкологией;
- после трансплантации органов;
- которые проходят иммунодепрессивную терапию;
- которые проходят иммуномодулирующую терапию;
- с иммунодефицитным состоянием.
Важно В Украине стартовала вакцинация дополнительными дозами: кто и как может получить
Украина закупит инновационные лекарства против коронавируса
Источник: 24 канал
Украина намерена закупить таблетки от коронавируса молнупиравир американской компании Merck. Министерство здравоохранения подписало соглашение на закупку препарата. Их будут давать пациентам из групп риска в первые дни заболевания.
В целом Украина планирует закупить 300 тысяч курсов молнупиравира и применять их для лечения от COVID-19 в первые дни заболевания.
Препарат блокирует фермент, необходимый вирусу для воспроизводства генетического кода. Это должно предотвратить размножение вируса и снизить риск тяжелого течения болезни
Молнупиравир можно назначать для лечения взрослых с COVID-19, которые не нуждаются в дополнительном кислороде и имеют повышенный риск развития тяжелой формы COVID-19.
В фармкомпании Merck сообщили, что препарат рекомендовано назначать как можно скорее после диагностики коронавируса и в течение 5 дней после начала симптомов.
Новости о коронавирусе в мире
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 17 декабря в мире обнаружили более 273 миллиона больных коронавирусом и более чем 5,3 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 50 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Германия, Великобритания, Франция, Россия и Польша.
В Италии - больше всего новых случаев COVID-19 за 9 месяцев
Источник: The Guardian
Коронавирус не отступает. В Италии зарегистрировали наибольшее количество ежедневных случаев заболевания за последние 9 месяцев.
В стране с 6 декабря вступили в силу жесткие коронавирусные ограничения. Они предусматривают запрет на посещение многих общественных мероприятий для невакцинированных.
Самая опасная угроза здравоохранению в мире, – в G7 высказались об Омикроне
Источник: сайт правительства Великобритании
Омикрон продолжает распространяться по миру. В ВОЗ уже предупредили о серьезной опасности этого штамма из-за его стремительного распространения. Министры здравоохранения стран Большой семерки (G7) тоже обеспокоены новым вариантом.
В Польше коронавирусом заболел ребенок
Источник: Минздрав Польши
В Польше обнаружили второй случай инфицирования штаммом Омикрон. На этот раз заболел маленький ребенок, которому 3 года. Девочка живет в Варшаве.
Исследование коронавируса
Почему переболеть после прививки от COVID-19 не так уж и плохо
Источник: MedicalXpress
Исследование показало: антител, которых измерили в образцах крови у больных с прорывной инфекцией, было гораздо больше.
Кроме того, он оказался эффективнее на 1 000%, чем антитела, произведенные через 2 недели после второй дозы вакцины Pfizer.
Исследователи предположили, что каждое воздействие после вакцинации фактически усиливает иммунный ответ, даже с новыми вариантами вируса.
Эпилепсия в 1,5 раза повышает риск смерти от коронавируса
Источник: Medscape
Оказалось, что у пациентов с эпилепсией шансы умереть в больнице были в полтора раза выше по сравнению с людьми без данного заболевания – 29,6% против 19,9%.
Эти больные чаще нуждались в искусственной вентиляции легких (37,7% против 14,3%) и попадали в отделение интенсивной терапии (39,2% против 17,7%).