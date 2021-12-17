Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Впродовж останньої доби в Україні захворіли на коронавірус 8 899 людей. Від ускладнень інфекції померли 328 пацієнтів. До лікарень госпіталізували понад 2 тисячі пацієнтів. Водночас видужали 21 650 осіб.

Днем раніше Рекорд у Британії, у Молдові ввели 7 тисяч прострочених вакцин: новини про коронавірус 16 грудня

За добу також здійснили 77 707 тестувань, зокрема:

методом ПЛР – 33 652;

методом ІФА – 7 824;

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 36 231.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1385;

Вінницька область – 334;

Волинська область – 412;

Дніпропетровська область – 355;

Донецька область – 564;

Житомирська область – 218;

Закарпатська область – 287;

Запорізька область – 559;

Івано-Франківська область – 193;

Київська область – 392;

Кіровоградська область – 130;

Луганська область – 93;

Львівська область – 401;

Миколаївська область – 332;

Одеська область – 556;

Полтавська область – 527;

Рівненська область – 264;

Сумська область – 239;

Тернопільська область – 198;

Харківська область – 294;

Херсонська область – 80;

Хмельницька область – 367;

Черкаська область – 318;

Чернівецька область – 151;

Чернігівська область – 250.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика хворих

За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіло 3 597 046 осіб. Одужали від недуги – 3 306 465 осіб. На жаль, жертвами коронавірусної хвороби став 92 641 українець.

Загалом провели 16 439 563 ПЛР-тестувань.

Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 каналу

Уже 14 українців отримали додаткову дозу проти COVID-19

Джерело: МОЗ

​Уже 46,1% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти коронавірусу. Станом на 17 грудня, провели понад 27 мільйонів щеплень.

За добу 16 грудня в Україні 132 991 людину вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 43 939 людей, повністю імунізовані – 89 038 людей.

Тоді як додаткову дозу отримали 14 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 312 996 людей, з них:

отримали першу дозу – 14 312 994 людини;

повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 824 666 людей.

Загалом провели 27 137 674 щеплення.

Україна готова до бустерної дози вакцини, – Ляшко

Джерело: "Право на владу"

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко запевнив, що Україна готова до проведення вакцинації третім (бустерним) щепленням від коронавірусу COVID-19. Його не варто плутати із додатковим.

Напередодні МОЗ схвалило додаткову дозу вакцини від коронавірусу для людей із слабким імунітетом.

Додаткове щеплення рекомендують таким людям:

з ВІЛ-інфекцією;

з онкологією;

після трансплантації органів;

які проходять імунодепресивну терапію;

які проходять імуномодулюючу терапію;

з імунодефіцитним станом.

Важливо В Україні стартувала вакцинація додатковими дозами: хто і як може отримати

Україна закупить інноваційні ліки проти коронавірусу

Джерело: 24 канал

Україна має намір закупити таблетки від коронавірусу молнупіравір американської компанії Merck. Міністерство охорони здоров'я підписало угоду на закупівлю препарату. Їх будуть давати пацієнтам з груп ризику в перші дні захворювання.

Загалом Україна планує закупити 300 тисяч курсів молнупіравіру і застосовувати їх для лікування від COVID-19 в перші дні захворювання.

Молнупіравір – головне про препарат Препарат блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Це має запобігти розмноженню вірусу і знизити ризик тяжкого перебігу хвороби Молнупіравір можна призначати для лікування дорослих з COVID-19, які не потребують додаткового кисню і мають підвищений ризик розвитку важкої форми COVID-19. У фармкомпанії Merck повідомили, що препарат рекомендовано призначати якомога швидше після діагностики коронавірусу і впродовж 5 днів після початку симптомів.

Відторгнення – прийняття: як змінювалось ставлення українців до вакцин і що на це впливало – читайте підсумковий матеріал 24 каналу.

Новини про коронавірус у світі

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 17 грудня у світі виявили понад 273 мільйони хворих на коронавірус та більш ніж 5,3 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 50 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Німеччина, Велика Британія, Франція, Росія та Польща.

В Італії – найбільше нових випадків COVID-19 за 9 місяців

Джерело: The Guardian

Коронавірус не відступає. В Італії зареєстрували найбільшу кількість щоденних випадків захворювання за останні 9 місяців.

В країні від 6 грудня набули чинності жорсткі коронавірусні обмеження. Вони передбачають заборону на відвідування багатьох громадських заходів для невакцинованих.

Найнебезпечніша загроза охороні здоров'я у світі, – у G7 висловилися про Омікрон

Джерело: сайт уряду Великої Британії

Омікрон продовжує поширюватися світом. У ВООЗ вже попередили про серйозну небезпеку цього штаму через його стрімке поширення. Міністри охорони здоров'я країн Великої сімки (G7) теж стурбовані новим варіантом.

У Польщі на коронавірус захворіла дитина

Джерело: МОЗ Польщі

У Польщі виявили другий випадок інфікування штамом Омікрон. На цей раз захворіла маленька дитина, якій 3 роки. Дівчинка живе у Варшаві.

Дослідження про коронавірус

Чому перехворіти після щеплення від COVID-19 не так вже й погано

Джерело: MedicalXpress

Дослідження показало: антитіл, яких виміряли в зразках крові у хворих із проривною інфекцією, було набагато більше.

Крім того, він виявився ефективнішими на 1 000%, ніж антитіла, вироблені через 2 тижні після другої дози вакцини Pfizer.

Дослідники припустили, що кожен вплив після вакцинації насправді посилює імунної відповіді, навіть із новими варіантами вірусу.

Епілепсія у 1,5 раза підвищує ризик смерті від коронавірусу

Джерело: Medscape

Виявилося, що у пацієнтів з епілепсією шанси померти у лікарні були у півтора раза вищі у порівнянні з людьми без цього захворювання – 29,6% проти 19,9%.

Ці хворі також частіше потребували штучної вентиляції легень (37,7% проти 14,3%) і потрапляли у відділення інтенсивної терапії (39,2% проти 17,7%).