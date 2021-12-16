Новини про коронавірус в Україні 16 грудня

Статистика COVID-19 в Україні

Джерело: МОЗ

За минулу добу до лікарень госпіталізували 2089 пацієнтів з вираженими симптомами COVID-19. Натомість видужали 25 499 людей.

Днем раніше Російська "версія" про Омікрон, нові симптоми: новини про коронавірус 15 грудня

Вчора лабораторії провели 74 231 тест на виявлення SARS-CoV-2, зокрема:

методом ПЛР – 34 486,

методом ІФА – 8546,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 31 199.

Увага! За весь час пандемії в Україні зареєстрували 3 588 147 випадки захворювання на СOVID-19. Станом на 16 грудня одужали 3 284 815 людей. Натомість померли від інфекції, на жаль, 92 313 мешканців країни.

Ситуація з COVID-19 у регіонах:

м. Київ – 1478;

Вінницька область – 305;

Волинська область – 419;

Дніпропетровська область – 386;

Донецька область – 473;

Житомирська область – 325;

Закарпатська область – 427;

Запорізька область – 529;

Івано-Франківська область – 318;

Київська область – 397;

Кіровоградська область – 156;

Луганська область – 83;

Львівська область – 485;

Миколаївська область – 297;

Одеська область – 400;

Полтавська область – 642;

Рівненська область – 270;

Сумська область – 231;

Тернопільська область – 268;

Харківська область – 314;

Херсонська область – 143;

Хмельницька область – 398;

Черкаська область – 392;

Чернівецька область – 122;

Чернігівська область – 332.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 каналу

Понад 27 мільйонів щеплень проти COVD-19 провели в Україні

Джерело: МОЗ

Станом на 15 грудня в Україні провели понад 27 мільйонів щеплень проти COVID-19. Натомість 2 дози вакцини отримали понад 12,5 мільйона українців. Впродовж 15 грудня щеплення отримали 142 926 людей, 47 519 з них вакцинувались вперше, а 95 407 людей отримали другу дозу.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

Україна вийшла з топ-10 країн за захворюваністю на COVID-19, – Ляшко

Джерело: 24 канал

Наразі Україна залишилася першу десятку країн з найбільшою захворюваністю на коронавірус в Європі. У країні фіксують приблизно удвічі менше від середнього значення заражень. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Ще 4 області можуть вийти з червоної зони: перелік

Джерело: МОЗ

Ще кілька регіонів України вже невдовзі можуть вийти з червоної зони. Так, ситуацію із захворюваністю на коронавірус стабілізувалася у Київській, Житомирській, Сумській та Черкаській областях. МОЗ вже ініціювала скликання комісії з надзвичайних ситуацій для розгляду цього питання.

Україна закупить таблетки для лікування коронавірусу від Pfizer, – Ляшко

Джерело: 24 канал

Україна підписала договір з компанією Pfizer про основні умови закупівлі ліків для амбулаторного лікування хворих COVID-19. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що йдеться про інноваційний препарат "Паксловід" (PAXLOVID). Використання цих ліків дозволяє не допустити ускладнень, госпіталізацій і смертей пацієнтів із COVID-19 з груп ризику.

Ізраїль подарує Україні 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca: на тлі чого

Джерело: "РБК-Україна"

Ізраїль передасть Україні пів мільйона доз вакцини проти коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca. У відомстві наголосили, що невдовзі відзначатимуть 30 років з дня встановлення дипломатичних відносин між нашими двома країнами. Тож на тлі цього вирішили зробити такий "подарунок".

Цікаве Лікар розповів, про який штам COVID-19 варто непокоїтись більше: Дельту чи Омікрон

Новини про коронавірус у світі 16 грудня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 16 грудня у світі виявили понад 272 мільйона хворих на коронавірус та більш ніж 5,3 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 50 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Німеччина, Велика Британія, Франція, Росія та Польща.

"Дві окремі пандемії": у Великій Британії рекорд інфікувань COVID-19

Джерело: BBC

У Великій Британії погіршується ситуація з COVID-19 – добовий показник захворюваності найвищий з початку пандемії. Кількість нових випадків COVID-19 становить 78 610. Попередній рекорд – 68 053 випадків інфікування реєстрували 8 січня, коли країна була в ізоляції. Прем'єр-міністр країни Борис Джонсон, що країна переживає дві окремі епідемії, одна з яких викликана "дуже швидкозростаючим" варіантом Омікрон, а інша – варіантом Дельта.

Щеплення вакциною Johnson&Johnson можуть призупинити через тромби

Джерело: Washington Post

Консультанти з вакцин Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC) планують призупинити використання вакцини Johnson&Johnson через утворення тромбів. Попередньо у FDA повідомили, що найвищий рівень повідомлень про проблеми зі згустками – близько одного випадку на 100 тисяч доз – був у жінок віком від 30 до 49 років. Після розгляду даних комісія проведе голосування щодо оновлення рекомендацій щодо використання вакцини.2

Кронпринцеса Данії Мері інфікувалась коронавірусом

Джерело: сайт королівської сім'ї

У спадкоємної принцеси Данії підтвердили коронавірус. Мері перебуває на самоізоляції у палаці Фредеріка VIII в Амалієнборзі.

Дослідження коронавірусу

Штам Омікрон у 70 разів швидше розмножується у бронхах, ніж Дельта: яке це має значення

Джерело: HKU

Вчені з'ясували, що штам Омікрон у 70 разів швидше розмножується у тканинах бронхів пацієнтів. Але у 10 разів повільніший у легенях. Це може пояснити, чому Омікрон може передаватися між людьми швидше, ніж попередні варіанти, але викликати легший перебіг захворювання.

Назвали групу пацієнтів, які мають найвищий ризик смерті від коронавірусу

Джерело: medRxiv

Група американських дослідників вивчила ускладнення у госпіталізованих пацієнтів із COVID-19 та з'ясувала, що порушення згортання крові можуть збільшити ризик летального результату в цій групі хворих.