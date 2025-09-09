Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать идею отправки европейских войск в Украину. Однако лидеры Европы не пришли к согласию в этом вопросе, поэтому их нужно подтолкнуть.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал министр иностранных дел Украины в 2014 – 2019 годах Павел Климкин, отметив, что Европе нужна поддержка Вашингтона. Без этого контингент не будет выполнять свою миссию на 100%.

При каком условии войска Европы в Украине будут эффективными?

Экс-министр иностранных дел Украины отметил, что все зависит от американского согласия. Если Трамп поддержит эту историю и согласится, что европейский контингент в Украине – это будущий образ в отношении нашей страны, это будет иметь смысл.

Это может быть либо политическая поддержка, или конкретная. Например, разведка в воздухе, логистика и тому подобное. Без американской поддержки эта история или не вырастет, или будет очень слабой,

– подчеркнул он.

Климкин отметил, что ограниченный контингент – это больше о политическом сигнале, а не о методе сдерживания потенциального российского наступления в будущем. Поэтому нужны реальные силы, деньги и политическая воля.

Он добавил, что среди европейских лидеров до сих пор продолжаются дискуссии по отправке своих войск, Европа не имеет общей политической воли. В любом случае эффективность будет зависеть именно от США.

Европейские войска в Украине: что известно?