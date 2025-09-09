Войска Европы в Украине будут эффективными только при одном условии: Климкин назвал его
- Павел Климкин сообщил, что войска Европы в Украине будут эффективными только при определенном условии.
- Для этой истории важно иметь американскую поддержку, все также зависит от политической воли европейских союзников.
Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать идею отправки европейских войск в Украину. Однако лидеры Европы не пришли к согласию в этом вопросе, поэтому их нужно подтолкнуть.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал министр иностранных дел Украины в 2014 – 2019 годах Павел Климкин, отметив, что Европе нужна поддержка Вашингтона. Без этого контингент не будет выполнять свою миссию на 100%.
Смотрите также Заморозка линии фронта в обмен на гарантии безопасности – основа мирного соглашения, – посол США в НАТО
При каком условии войска Европы в Украине будут эффективными?
Экс-министр иностранных дел Украины отметил, что все зависит от американского согласия. Если Трамп поддержит эту историю и согласится, что европейский контингент в Украине – это будущий образ в отношении нашей страны, это будет иметь смысл.
Это может быть либо политическая поддержка, или конкретная. Например, разведка в воздухе, логистика и тому подобное. Без американской поддержки эта история или не вырастет, или будет очень слабой,
– подчеркнул он.
Климкин отметил, что ограниченный контингент – это больше о политическом сигнале, а не о методе сдерживания потенциального российского наступления в будущем. Поэтому нужны реальные силы, деньги и политическая воля.
Он добавил, что среди европейских лидеров до сих пор продолжаются дискуссии по отправке своих войск, Европа не имеет общей политической воли. В любом случае эффективность будет зависеть именно от США.
Европейские войска в Украине: что известно?
- По сообщению СМИ, на заседании "Коалиции желающих" в Париже европейцы не смогли прийти к согласию по вопросу отправки своих войск в Украину. Однако они договорились продолжать поддерживать обороноспособность нашей страны.
- Известно, что среди стран, которые соглашаются отправить свой контингент есть Великобритания, Франция, Нордические страны, государства Балтии, Нидерланды и Австралия. Макрон сообщил, что общая цифра стран, которые могут разместить свои войска, достигает 26 государств. Германия, Польша, Италия и Румыния не готовы к такому шагу.
- Издание The Wall Street Journal написало, что ЕС уже разработали план размещения своих войск – они будут заниматься обучением украинских военных и будут группой сдерживания, а авиация НАТО будет патрулировать воздушное пространство.