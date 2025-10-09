Украинская авиация фактически опередила Соединенные Штаты в применении тактики Agile Combat Employment (ACE). Пилоты F-16 успешно противодействуют вражеским дронам и крылатым ракетам, разрабатывая собственные инновационные методы ведения боя.

Воздушные силы ВСУ активно применяют многофункциональные истребители F-16 для защиты от вражеских воздушных угроз. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

Как Украина использует F-16?

Пилот с позывным "АБ", заместитель командира одной из авиационных бригад, рассказал, что их подразделение сбило более 1000 дальнобойных дронов, включая "Шахеды", а также различные крылатые ракеты. Стоит заметить, что украинские пилоты уже провели сотни успешных воздушных боев, отражая атаки российских ракет и дронов.

В профильном издании ВС США Air and Space Forces Magazine отмечают, что ранее в этом месяце "АБ" был с визитом в американском Институте аэрокосмических исследований Митчелла, где рассказал о важной роли истребителей F-16 в защите украинского неба.

Несмотря на то, что ВС ВСУ получили не самые современные модификации истребителей F-16, которые действуют в условиях, "которые могут стать испытанием даже для передовых воздушных сил", наши пилоты демонстрируют хорошие результаты в борьбе с врагом не только во время противодействия воздушным целям, но и во время осуществления наземных ударов.

В материале отмечается, что пилоты и наземный персонал в условиях ограниченной поддержки смогли разработать инновационные тактики, методики и процедуры, которые позволяют повысить боеспособность наших F-16.

По словам пилота истребителя, сейчас украинская авиация остро нуждается в более мощных, эффективных системах радиоэлектронной борьбы и средствах противодействия, учитывая то, насколько активно развивается это направление у врага.

Тогда как для максимальной эффективности истребителей необходимы самолеты в версии Block 70 и поставки большего количества ракет к этим самолетам.

Однако в материале отдельное внимание уделяется тому, как Украина успешно реализует так называемую концепцию Agile Combat Employment, когда воздушные силы вынуждены действовать рассредоточено и в условиях постоянных вражеских ударов. И фактически получается, что именно Украина является первой, кто на практике и против сильного противника испытывает эту тактику, которую у себя также вводят и воздушные силы США.

