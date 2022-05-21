Facebook удалил пост Денисовой об изнасиловании детей российскими оккупантами

Facebook удалил публикацию Людмилы Денисовой о половых преступлениях российских захватчиков в Харьковской области.

Уполномоченная Верховной Рады прав человека Людмила Денисова рассказала, что имеет в виду пост от 19 мая – об изнасиловании свечой младенца.

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Денисова подчеркнула, что правда о геноциде украинского народа путем изнасилований и актов сексуального насилия в других формах, которые совершают россияне, шокирует, но она должна быть услышана.

Мир должен осознать подлинное лицо "русского мира", который оккупанты принесли на нашу землю,

– подчеркнула чиновница.

Страшные преступления рашистов

Омбудсменко отметила, что 18 мая в горячую линию поступило 56 звонков, в которых говорилось об изнасиловании россиянами. Только за один час из-за пережитого сексуального насилия обратились 10 человек, из них 8 – несовершеннолетние, в том числе двое мальчиков в возрасте 10 лет. Большинство звонков поступают из Харьковской области, которую постепенно увольняют украинские защитники.

В Изюме россияне изнасиловали 9-летних девочек-тройняшек. У них тяжелые травмы половых органов. Изуверы насиловали детей на глазах у матери, женщина до сих пор находится в шоковом состоянии.

На глазах другой женщины свечой изнасиловали девятимесячную дочь. Мать обратилась за помощью.

Однолетнего мальчика изнасиловали сразу два кафира. Ребенок скончался от страшных травм.

Еще двое россиян изнасиловали двухлетнюю девочку. К счастью, ребенок выжил.

Кроме того, об изнасиловании сообщили мужчины в возрасте 67 и 78 лет.

Что делать, если вы или родные стали жертвой изнасилования

Нужно сообщили правоохранительные органы: в полицию (по номеру 102), в прокуратуру своей области или в ОВА по месту нахождения или по месту совершения преступления.

Если есть возможность, следует обратиться в больницу.

Если вы находитесь на оккупированной территории , нужно обращаться в Офис генпрокурора:

Электронная почта: conflict2022.ua@gmail.com;

Телефонный номер для звонков и сообщений в Viber, Telegram, WhatsApp и Signal: 096-755-02-40;

Единый ресурс для фиксации военных преступлений: https://warcrimes.gov.ua .

Важно – 14-летняя девочка забеременела после изнасилования 5 россиянами: