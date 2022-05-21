Facebook видалив пост Денісової про зґвалтування дітей російськими окупантами

Facebook видалив публікацію Людмили Денісової про статеві злочини російських загарбників у Харківській області.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла, що має на увазі пост від 19 травня – про зґвалтування свічкою немовляти.

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Денісова наголосила, що правда про геноцид українського народу шляхом зґвалтувань та актів сексуального насильства у інших формах, які вчиняють росіяни, шокує, але вона має бути почута.

Світ повинен усвідомити справжнє обличчя "русского мира", який окупанти принесли на нашу землю,

– наголосила чиновниця.

Страшні злочини рашистів

Омбудсменка зазначила, що 18 травня на гарячу лінію надійшло 56 дзвінків, у яких мовилось про зґвалтування росіянами. Лише за одну годину через пережите сексуальне насильство звернулися 10 осіб, з них 8 – неповнолітні, зокрема двоє хлопчиків віком 10 років. Більшість дзвінків надходять з Харківської області, яку поступово звільняють українські захисники.

В Ізюмі росіяни зґвалтували 9-річних дівчаток-трійнят. Вони мають важкі травми статевих органів. Нелюди ґвалтували дітей на очах у матері, жінка досі перебуває у шоковому стані.

На очах іншої жінки свічкою зґвалтували її дев'ятимісячну донечку. Мати звернулась за допомогою.

Однорічного хлопчика ґвалтували одразу двоє окупантів. Дитина померла від страшних травм.

Ще двоє росіян ґвалтували дворічну дівчинку. На щастя, дитина вижила.

Крім того, про зґвалтування повідомили чоловіки віком 67 та 78 років.

Що робити, якщо ви або рідні стали жертвою зґвалтування

Потрібно повідомили правоохоронні органи: у поліцію (за номером 102), у прокуратуру своєї області або ж в ОВА за місцем перебування чи за місцем скоєння злочину.

Якщо є можливість, слід звернутись до лікарні.

Якщо ви перебуваєте на окупованій території, треба звертатись до Офісу генпрокурора:

Електронна пошта: conflict2022.ua@gmail.com;

Телефонний номер для дзвінків та повідомлень у Viber, Telegram, WhatsApp та Signal: 096-755-02-40;

Єдиний ресурс для фіксації воєнних злочинів: https://warcrimes.gov.ua.

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