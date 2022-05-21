Facebook видалив пост Денісової про зґвалтування дітей російськими окупантами

21 травня 2022 , 16:06
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Джерело:

телеграм Людмили Денісової

Facebook видалив публікацію Людмили Денісової про статеві злочини російських загарбників у Харківській області.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла, що має на увазі пост від 19 травня – про зґвалтування свічкою немовляти.

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Денісова наголосила, що правда про геноцид українського народу шляхом зґвалтувань та актів сексуального насильства у інших формах, які вчиняють росіяни, шокує, але вона має бути почута.

Світ повинен усвідомити справжнє обличчя "русского мира", який окупанти принесли на нашу землю,
– наголосила чиновниця.

Страшні злочини рашистів

Омбудсменка зазначила, що 18 травня на гарячу лінію надійшло 56 дзвінків, у яких мовилось про зґвалтування росіянами. Лише за одну годину через пережите сексуальне насильство звернулися 10 осіб, з них 8 – неповнолітні, зокрема двоє хлопчиків віком 10 років. Більшість дзвінків надходять з Харківської області, яку поступово звільняють українські захисники.

  • В Ізюмі росіяни зґвалтували 9-річних дівчаток-трійнят. Вони мають важкі травми статевих органів. Нелюди ґвалтували дітей на очах у матері, жінка досі перебуває у шоковому стані.
  • На очах іншої жінки свічкою зґвалтували її дев'ятимісячну донечку. Мати звернулась за допомогою.
  • Однорічного хлопчика ґвалтували одразу двоє окупантів. Дитина померла від страшних травм. 
  • Ще двоє росіян ґвалтували дворічну дівчинку. На щастя, дитина вижила.
  • Крім того, про зґвалтування повідомили чоловіки віком 67 та 78 років.

Що робити, якщо ви або рідні стали жертвою зґвалтування

Потрібно повідомили правоохоронні органи: у поліцію (за номером 102), у прокуратуру своєї області або ж в ОВА за місцем перебування чи за місцем скоєння злочину. 

Якщо є можливість, слід звернутись до лікарні.

Якщо ви перебуваєте на окупованій території, треба звертатись до Офісу генпрокурора:

  • Електронна пошта: conflict2022.ua@gmail.com;
  • Телефонний номер для дзвінків та повідомлень у Viber, Telegram, WhatsApp та Signal: 096-755-02-40;
  • Єдиний ресурс для фіксації воєнних злочинів: https://warcrimes.gov.ua.

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Автор: Ольга Музика