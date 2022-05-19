Впродовж останнього тижня більшість дзвінків надходять з Харківської області, яку наразі звільняють ЗСУ. Перебуваючи у безпеці та маючи змогу вийти на зв'язок, жертви та їхні рідні починають розповідати про жахи, які довелось пережити в окупації.

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За минулу добу, 18 травня, на гарячу лінію надійшло 56 дзвінків. Окупанти ґвалтували навіть дітей та немовлят.

Учора лише за одну годину, через пережите сексуальне насильство, звернулися 10 осіб, з них 8 – зґвалтовані неповнолітні. У тому числі двоє хлопчиків 10 років,

– повідомила Людмила Денісова.

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В Ізюмі окупанти зґвалтували трійнят. Дев'ятирічні дівчата мають важкі травми статевих органів. Їх ґвалтували на очах у матері, жінка досі перебуває у шоковому стані.

На гарячу лінію звернулася мама, на очах у якої зґвалтували свічкою дев'ятимісячну донечку.

Однорічного хлопчика ґвалтували одразу двоє окупантів. Від завданих травм він помер.

Також двоє російських "військових" гвалтували дворічну дівчинку. На щастя, вона залишилася живою.

Також про зґвалтування повідомили чоловіки у віці 67 та 78 років.

Жах і лють переповнюють. Це геноцид українського народу з особливою жорстокістю! Це порушення не лише норм міжнародного гуманітарного права, а й самої його суті, моралі цивілізованого світу!,

– наголосила омбудсвуменка.

Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини з проханням врахувати ці страшні факти.

Також Денісова закликала партнерів України з усього світу посилювати санкційний тиск на Росію, надавати Україні більше наступальної зброї та долучатися до розслідувань злочинів росіян в Україні.

Ворог має бути зупинений, а усі причетні до звірств в Україні – постати перед судом!,

– сказала вона.

Що робити, якщо ви або рідні стали жертвою зґвалтування

За можливості обов'язково повідомте про це в правоохоронні органи: у поліцію (за номером 102), у прокуратуру своєї області або ж в ОВА за місцем перебування чи за місцем скоєння злочину. Зауважимо, що наразі це не просто злочин, а воєнний злочин, за яке ґвалтівника можуть засудити до довічного ув'язнення.

Якщо маєте таку змогу, зверніться до лікарні. Передусім, вам або жертві потрібна допомога. Також це бажано зробити для того, щоб зафіксувати тілесні ушкодження. І, як би це не прозвучало, збережіть речі, в яких ви були, коли вас зґвалтували. Або ж у яких була жертва зґвалтування. На них може бути біологічний матеріал злочинця, що допоможе встановити його особу.

Якщо ви перебуваєте на окупованій території й не можете звернутися ні до лікарні, ні до поліції, зверніться до Офісу генпрокурора: Електронна пошта: conflict2022.ua@gmail.com;

Телефонний номер для дзвінків та повідомлень у Viber, Telegram, WhatsApp та Signal: 096-755-02-40;

Єдиний ресурс для фіксації воєнний злочинів: https://warcrimes.gov.ua.

Психологічну або юридичну допомогу можна отримати на гарячій лінії: 116 123 (з мобільного безкоштовно), 0800-500-335 (з мобільного і стаціонарного – безкоштовно). Також на гарячу лінію можна звернутись через онлайн канали: скайп — lastrada-ukraine, телеграм — NHL116123 або ж написавши на електронну пошту – hotline@la-strada.org.ua

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