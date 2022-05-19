В течение последней недели большинство звонков поступают из Харьковской области, которую сейчас освобождают ВСУ. Находясь в безопасности и имея возможность выйти на связь, жертвы и их родные начинают рассказывать об ужасах, которые пришлось пережить в оккупации.

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За прошедшие сутки, 18 мая, на горячую линию поступило 56 звонков. Оккупанты насиловали даже детей и младенцев.

Вчера только за один час из-за пережитого сексуального насилия обратились 10 человек, из них 8 – изнасилованные несовершеннолетние. В том числе двое мальчиков 10 лет,

– сообщила Людмила Денисова.

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В Изюме оккупанты изнасиловали тройняшек. У девятилетних девочек тяжелые травмы половых органов. Их изнасиловали на глазах у матери, женщина до сих пор находится в шоковом состоянии.

На горячую линию обратилась мама, на глазах которой изнасиловали свечой девятимесячную дочь.

Годовалого мальчика изнасиловали сразу два оккупанта. От нанесенных травм он скончался.

Также двое российских "военных" насиловали двухлетнюю девочку. К счастью, она осталась в живых.

Также об изнасиловании сообщили мужчины в возрасте 67 и 78 лет.

Ужас и ярость переполняют. Это геноцид украинского народа с особой жестокостью! Это нарушение не только норм международного гуманитарного права, но и самой его сути, морали цивилизованного мира!

– подчеркнула омбудсмен.

Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека с просьбой учесть эти страшные факты.

Также Денисова призвала партнеров Украины со всего мира усиливать санкционное давление на Россию, предоставлять Украине больше наступательного оружия и присоединяться к расследованиям преступлений россиян в Украине.

Враг должен быть остановлен, а все причастные к зверствам в Украине – предстать перед судом!,

– подчеркнула она.

Что делать, если вы или родные стали жертвой изнасилования

По возможности обязательно сообщите об этом в правоохранительные органы: в полицию (по номеру 102), в прокуратуру своей области или ОВА по месту своего пребывания или по месту совершения преступления. Заметим, что сейчас это не просто преступление, а военное преступление, за которое насильника могут приговорить к пожизненному заключению.

Если есть такая возможность, обратитесь в больницу. Прежде всего вам или жертве нужна помощь. Также это лучше сделать для того, чтобы зафиксировать телесные повреждения. И, как бы это ни прозвучало, сохраните вещи, в которых вы были, когда вас изнасиловали. Или же в них была жертва изнасилования. На них может быть биологический материал преступника, который поможет установить его личность.

Если вы находитесь на оккупированной территории и не можете обратиться ни в больницу, ни в полицию, обратитесь в Офис генпрокурора: Электронная почта: conflict2022.ua@gmail.com;

Телефонный номер для звонков и сообщений в Viber, Telegram, WhatsApp и Signal: 096-755-02-40;

Единый ресурс для фиксации военных преступлений: https://warcrimes.gov.ua .

Психологическую или юридическую помощь можно получить на горячей линии: 116 123 (с мобильного бесплатно), 0800-500-335 (с мобильного и стационарного – бесплатно). Также на горячую линию можно обратиться через онлайн каналы: скайп — lastrada-ukraine, телеграм — NHL116123 или на электронную почту — hotline@la-strada.org.ua

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