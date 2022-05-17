Российский военный причастен по меньшей мере к двум изнасилованиям

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что идентифицирован еще один подозреваемый в насилии над женщинами в Киевской области.

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Это 20-летний Булат Фассахов. Сообщается, что он – радиотелефонист гаубичного артиллерийского дивизиона 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа вооруженных сил России.

Генпрокурор сообщила, что в марте 2022 года Булат Фассахов вместе с товарищем ворвался в частный дом в селе Броварского района.

Российский насильник приказал сообщнику закрыть всех жильцов дома в подвале, кроме одной женщины.

Запугивая жертву оружием и расправой над семьей, он ее изнасиловал,

– написала Венедиктова.

Генпрокурор сообщила, что через несколько дней военное преступление повторилось. Этот же российский военнослужащий вместе с тремя другими россиянами зашли в другой дом.

Сообщается, что семью вывели на улицу, оставив одну женщину. Ее по очереди насиловали, угрожая убийством.

В своих социальных сетях Венедиктова сообщила, что Киевская областная прокуратура совместно с СБУ разоблачили и сообщили Булату Фассахову о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

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Зверства россиян в Киевской области

Часть Киевской области почти месяц находились под оккупацией российских военных, которые убивали, пытали и насиловали местное население. В общей сложности жертвами оккупантов стали более 1 200 мирных людей.

В начале мая Службе безопасности Украины удалось установить личности почти 900 оккупантов, совершавших преступления против мирного населения в Киевской области. Нескольким российским солдатам и офицерам уже объявили подозрение. В частности, шесть российских военнопленных уже получили сроки от 8 до 15 лет.

После деоккупации Киевщины люди начали сообщать о зверствах россиян. В конце апреля омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что на горячую линию по оказанию психологической поддержки поступило более 400 звонков с историями сексуального насилия россиян.

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