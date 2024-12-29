В то же время ветеран антитеррористической операции Евгений Дикий в эфире 24 Канала выразил сомнение относительно данных американского издания The New York Times. По его словам, информация от "анонимных источников" не вызывает доверия.

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Ракеты ATACMS у Украины

Издание уточнило, что первое время, после получения американских ракет, Украина использовала их по оккупированным территориям, чаще всего – Крыму. А уже на момент получения разрешения на удары вглубь России, у Киева осталось около 50 ATACMS, что якобы заставило Украину уменьшить удары этими ракетами по территории страны-агрессора.

В этой публикации мне представляется сомнительным практически все. Прежде всего информация о переданных 500 ATACMS. Если бы у нас было 500 этих ракет, мы бы танцевали. Я имею сильные основания сомневаться в этой цифре, хотя бы учитывая открытые данные о том, сколько ATACMS есть в США,

– отметил Евгений Дикий.

Дело в том, что самая большая цифра, которую можно найти в открытых источниках о запасах ATACMS в США – 2000 единиц. В то же время эта цифра может быть завышенной из-за неактуальности данных.

Специализированные издания по безопасности пишут об около 1000 ATACMS, оставшихся на вооружении в американской армии с учетом утилизированных и списанных ракет.

"Трудно представить, что даже из 2000 тысяч, а тем более из тысячи – нам "отсыпали" 500 ракет. Не так легко американская армия расстается со своим оружием, для которого нет замены", – объяснил ветеран АТО.

Программа замены ракет ATACMS на более новую баллистику лишь стартовала, о серийном производстве новых ракет еще даже не говорится.

Значение ATACMS на фронте

Интересно также заметить, что даже если США и передали Украине 500 ракет ATACMS, это все еще довольно небольшое количество ракет. Это легко понять из сравнения, когда для операции "Буря в пустыне", которая длилась около ста часов, американская армия использовала 560 ATACMS.

Поэтому для совсем другого масштаба войны, которую Россия ведет против Украины, такое количество не могло бы сломать ход событий, хотя однозначно повлияла на них, при условии, если бы разрешение на удары по России дали сразу же и с ракетами.

Когда появляется что-то, летящее на расстояние 300 километров и не может быть перехвачено ПВО, это означает, что самые ценные и уязвимые объекты перемещены за эту отметку. Само наличие ATACMS резко меняет российскую логистику в худшую сторону, это факт, но и не более,

– подчеркнул Дикий.

Стоит также добавить, что информация NYT о том, что Украина должна была бы "избирательно" использовать американские ракеты, является довольно сомнительной "аналитикой". Интересно и то, что украинская власть еще в сентябре передавала американской список целей, которые будут поражены на территории России, если разрешение на дальнобойные удары все же предоставят.