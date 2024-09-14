В пятницу, 13 сентября, премьер Британии Стармер прибыл в Вашингтон, чтобы обсудить с президентом США Джо Байденом предоставление разрешения Украине на использование дальнобойного оружия по России.

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Куда планирует бить Киев

Двое европейских дипломатов на условиях анонимности заявили, что Украина уже предоставила США и Великобритании список потенциальных целей в России, которые могут быть поражены, если это будет разрешено.

Дискуссия о том, следует ли смягчать ограничения в отношении Украины, повторяет предыдущие дебаты относительно просьб Киева о других видах оружия: от истребителей F-16 до танков Abrams, отметил американский чиновник.

По словам официальных лиц, украинцы сначала хотели использовать предоставленные США ракеты большой дальности ATACMS, чтобы поразить российские авиабазы.

Но Пентагон заявил, что 90 процентов российских самолетов, запускающих планирующие бомбы, размещены на аэродромах по меньшей мере в 300 километрах от территории, контролируемой Украиной. Это выводит их из зоны действия ATACMS.

Теперь Украина хочет использовать ракеты для ударов по российским военным командным и контрольным центрам, складах топлива и оружия и сосредоточении войск, заявили чиновники.

Кроме американских ATACMS, Киев стремится нанести дальнобойные удары по России с помощью ракет Storm Shadow, предоставленных Британией, и почти идентичных французских ракет SCALP.

Хотя ожидается, что Великобритания запросит одобрение США, прежде чем снять ограничения на ракеты Storm Shadow, французский дипломатический источник заявил, что Парижу не нужно разрешение от Вашингтона на использование Украиной французских ракет.

К слову, на Западе считают, что угрозы Путина войной с НАТО являются блефом.