Такое мнение высказал 24 Каналу глава общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк, отметив, что сейчас Запад реагирует на будущие действия Путина, призывает его деэскалировать ситуацию и не обстреливать, в частности иранскими ракетами, Украину. В обмен на это Запад может не предоставить Киеву дальнобойные ракеты и разрешение бить ими по России.

К теме Разрешение на удары вглубь России: у Зеленского отреагировали на угрозы Путина

Путин колеблется

Джозеф Байден и премьер Великобритании Кир Стармер обсудили в Вашингтоне будущее давление на Путина. Также до 24 – 25 сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН должна состояться их встреча с Владимиром Зеленским. Они также будут обсуждать этот вопрос.

В случае, если не удастся договориться с Путиным, Байден примет окончательное решение после встречи с Зеленским и предоставит Украине разрешение бить вглубь России.

Сейчас продолжаются торги, а нам остается ждать, удастся ли Западу дожать Путина и доказать ему, что будет происходить. Если Украина начнет стрелять западным оружием вглубь России, то сможет поразить, например, военную базу в Новороссийске, уничтожив не менее 4 подводных лодки – носители ракет "Калибр",

– предположил он.

Вокруг Украины расположено не менее 16 – 20 российских военных аэродромов, на которых базируются десятки самолетов. По ним, по мнению Романюка, также могут быть нанесены удары. Также ВСУ смогут поразить Крымский мост и еще несколько мостов в оккупированном Крыму, что нарушит логистику врага.

Россияне осознают, чем для них это обернется, поэтому у них началась паника и поэтому именно так отреагировал на это Путин. Он понимает, что Россия будет не способна дальше вести войну. Тогда ему придется принимать болезненные решения, в частности, объявлять тотальную мобилизацию,

– отметил председатель общественной организации "Украина в НАТО".

Сейчас, по его мнению, Путин колеблется, вернуться к идее переговоров с Украиной, или подпольно говорить через посредников. Он понимает, если эскалация продолжится, то Запад может предоставить Киеву и более серьезное оружие, в частности, ракеты Tomahawk, истребители F-35 и тому подобное.

Эти торги могут закончиться тем, что Запад сможет выйти на прекращение войны и определенные мирные переговоры. Зеленский также отмечал, что хочет представить собственный план по окончанию войны в США. Поэтому сейчас у нас пауза, после которой станет понятно, как дальше будут разворачиваться события,

– подчеркнул Юрий Романюк.

Обратите внимание! Джо Байден и Кир Стармер обсудили вопрос разрешения Украине бить по территории России ракетами Storm Shadow. Источники издания The Guardian сообщили, что лидеры США и Великобритании решили разрешить Украине применять ракеты большой дальности. Однако пока не хотят об этом объявлять.