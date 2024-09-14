Он заявил, что угрозы Путина лишь подтверждают его страх, что российскому террору может наступить конец. Поэтому Ермак призвал партнеров к "сильным решениям".

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Как у Зеленского отреагировали на угрозы Путина

По словам главы Офиса президента, российский террор возможно прекратить, если уничтожить военные объекты на территории страны-агрессора, откуда "он берет начало".

Российский террор начинается на складах оружия, аэродромах и военных базах на территории России. Если Россия не готова прекратить террор добровольно, нужно заставить их это сделать силой. Любые угрозы они делают от страха потерять возможности убивать людей,

– подчеркнул Ермак.

Он добавил, что разрешение на удары дальнобойным оружием вглубь России сможет ускорить остановку российского террора. Также это позволит остановить его распространение на другие страны мира, к которым стремится дотянуться Путин.

Как угрозы Путина прокомментировали в ЦПД

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что Россия единственная тактика россиян против Запада – запугивание ядерным оружием и прямым военным конфликтом.

Россия всегда так делает, когда Запад может осуществить успешное решение, которое может серьезно навредить режиму Путина. Впрочем – это только слова. Путин не сможет применить ядерное оружие, потому что против этого Китай и Индия – главные силы, от которых зависит Россия,

– отметил Коваленко.

Он также отметил, что удары дальнобойным оружием вглубь России смогут ускорить падение Кремлевского режима и стимулировать Путина к миру.

В то же время отсутствие этого решения только приблизит войну в странах НАТО. Также будет расти вероятность российской агрессии в страны Балтии через несколько лет.

"Путин запугивает, потому что сам боится. Сейчас решающий момент. Он не применит ядерное оружие и это все прекрасно знают. Он просто пытается повлиять на общества", – резюмировал председатель ЦПД.

Напомним, что по словам Путина, предоставление разрешения Украине на удары дальнобойным оружием вглубь России, будет означать, что страны НАТО вступили в войну с Россией. Он также заявил, что разрешение на такие удары "изменит суть конфликта".