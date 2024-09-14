Или, в крайнем случае, проведение ядерных испытаний, чтобы продемонстрировать намерение. Об этом заявили 3 аналитика.

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Варианты ответа Путина

Ульрих Куэн, эксперт по оружию в Институте исследования проблем мира и политики безопасности в Гамбурге, сказал, что он не исключает, что Путин решит послать какой-то ядерный сигнал. Например, испытание ядерного оружия, чтобы запугать Запад.

"Это было бы драматической эскалацией конфликта", – сказал он в интервью.

В издании отмечают, что Россия не проводила испытания ядерного оружия с 1990 года, за год до распада Советского Союза. Ядерный взрыв означал бы начало более опасной эры, сказал Куэн, предупредив, что Путин может почувствовать, что его считают слабым в своих силах в ответ на усиление поддержки Украины со стороны НАТО.

"Ядерные испытания были бы новым. Я бы не исключал этого, и это соответствовало бы тому, что Россия нарушила ряд международных договоренностей по безопасности, которые она подписала в течение десятилетий в течение последних нескольких лет", – сказал он.

Специалист по безопасности Инсбрукского университета в Австрии Герхард Манготт сказал в интервью, что он также считает возможным, хотя, по его мнению, маловероятным, что ответ России может включать определенную форму ядерного сигнала.

"Россияне могут провести ядерное испытание. Они сделали все необходимые приготовления. Они могут взорвать тактическое ядерное оружие где-то на востоке страны, чтобы продемонстрировать, что (они) имеют в виду, когда говорят, что мы в конце концов прибегнем к ядерному оружию", – отметил он.

Ответом России может стать активизация атак на гражданскую инфраструктуру Украины, считает другой эксперт – Ульрих Куэн из Института исследований мира и политики безопасности в Гамбурге.

По мнению Герхарда Манготта, если ракетные ограничения будут сняты, "основное бремя военного ответа Москвы понесет Киев".

Он отметил, что опасность для Запада заключается в том, что он не знает, где на самом деле были красные линии Путина.

"Разрешение Украине использовать западное оружие с помощью западных спутниковых снимков (и) западных военных советников является чем-то, что очень сильно посягает на жизненно важные интересы России. Поэтому я думаю, что ошибаются те, кто говорит: "Ну, ничего не произойдет, давайте просто сделаем это", – добавил эксперт.