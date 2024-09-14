Або, в крайньому разі, проведення ядерних випробувань, щоб продемонструвати намір. Про це заявили 3 аналітики.

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Варіанти відповіді Путіна

Ульріх Куен, експерт зі зброї в Інституті дослідження проблем миру та політики безпеки в Гамбурзі, сказав, що він не виключає, що Путін вирішить надіслати якийсь ядерний сигнал. Наприклад, випробування ядерної зброї, щоб залякати Захід.

"Це було б драматичною ескалацією конфлікту", – сказав він в інтерв'ю.

У виданні зазначають, що Росія не проводила випробування ядерної зброї з 1990 року, за рік до розпаду Радянського Союзу. Ядерний вибух означав би початок більш небезпечної ери, сказав Куен, попередивши, що Путін може відчути, що його вважають слабким у своїх силах на відповідь щодо посилення підтримки України з боку НАТО.

"Ядерні випробування були б новим. Я б не виключав цього, і це відповідало б тому, що Росія порушила низку міжнародних домовленостей щодо безпеки, які вона підписала протягом десятиліть протягом останніх кількох років", – сказав він.

Фахівець з безпеки Інсбрукського університету в Австрії Герхард Манготт сказав в інтерв’ю, що він також вважає можливим, хоча, на його думку, малоймовірним, що відповідь Росії може включати певну форму ядерного сигналу.

"Росіяни можуть провести ядерне випробування. Вони зробили всі необхідні приготування. Вони можуть підірвати тактичну ядерну зброю десь на сході країни, щоб продемонструвати, що (вони) мають на увазі, коли кажуть, що ми врешті-решт вдамося до ядерної зброї", – зазначив він.

Відповіддю Росії може стати активізація атак на цивільну інфраструктуру України, вважає інший експерт – Ульріх Куен з Інституту досліджень миру та безпекової політики в Гамбурзі.

На думку Герхарда Манготта, якщо ракетні обмеження буде знято, "основний тягар військової відповіді Москви понесе Київ".

Він зазначив, що небезпека для Заходу полягає в тому, що він не знає, де насправді були червоні лінії Путіна.

"Дозвіл Україні використовувати західну зброю за допомогою західних супутникових знімків (і) західних військових радників є чимось, що дуже сильно зазіхає на життєво важливі інтереси Росії. Тож я думаю, що помиляються ті, хто каже: "Ну, нічого не станеться, давайте просто зробимо це", – додав експерт.