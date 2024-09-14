Зеленский также рассказал детали его телефонного разговора с Трампом. Он также скептически отнесся к обещаниям республиканца относительно быстрого завершения войны в Украине.

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Кому будет представлен "План победы" Украины

Я готов поделиться (планом – 24 Канал) с президентом Джо Байденом. Тогда, конечно, думаю, было бы честно и правильно поделиться и с двумя кандидатами – с Дональдом Трампом и Камалой Харрис,

– рассказал Зеленский.

Поскольку решение Конгресса США имеют большое значение, Зеленский подчеркнул, что "План победы" нужно представить и ему, добавив, что "после этих шагов мы готовы поделиться им с людьми".

В то же время Президент Украины отметил, что не понимает, что именно имеет в виду Трамп, когда заявляет о возможности завершить войну за несколько дней еще до вступления в должность в случае его избрания.

В то же время во время телефонного разговора он выразил поддержку Украине. Именно поэтому Зеленский хочет представить "План победы" и Трампу, чтобы начать его реакцию.