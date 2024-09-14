Зеленський також розповів деталі його телефонної розмови з Трампом. Він також скептично поставився до обіцянок республіканця щодо швидкого завершення війни в Україні.

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Кому буде представлено "План перемоги" України

Я готовий поділитися (планом – 24 Канал) з президентом Джо Байденом. Тоді, звичайно, думаю, було б чесно й правильно поділитися і з двома кандидатами – з Дональдом Трампом та Камалою Гарріс,

– розповів Зеленський.

Оскільки рішення Конгресу США мають велике значення, Зеленський підкреслив, що «План перемоги» потрібно представити і йому, додавши, що "після цих кроків ми готові поділитися ним із людьми".

Водночас Президент України зауважив, що не розуміє, що саме має на увазі Трамп, коли заявляє про можливість завершити війну за кілька днів ще до вступу на посаду в разі його обрання.

Водночас під час телефонної розмови він висловив підтримку Україні. Саме тому Зеленський хоче представити "План перемоги" і Трампу, щоб почати його реакцію.