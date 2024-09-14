Відповідну заяву міністр оборони Китаю Дон Цзюнь зробив на форумі Сяншань у Пекіні, який вважається китайською відповіддю на щорічну зустріч Шангрі-Ла в Сінгапурі. За інформацією китайських державних ЗМІ, упродовж трьох днів форум збере понад 500 учасників з більш ніж 90 країн та організацій.

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Яке бачення закінчення війни в Україні у Китаю

Єдиним виходом для вирішення таких гарячих проблем як криза в Україні та ізраїльсько-палестинський конфлікт, є просування миру та переговорів,

– заявив міністр оборони Китаю.

Він додав, що у жодній з війн немає переможців, а "конфронтація нікуди не веде".

"Чим гостріший конфлікт, тим більше ми не можемо відмовитися від діалогу та консультацій. Кінець будь-якого конфлікту – це примирення", – наголосив Дон Цзюнь.

Міністр оборони також закликав світових лідерів сприяти "мирному розвитку".

Нагадаємо, що за інформацією від ексзаступника очільника МЗС Олександра Чалого, Володимир Зеленський та Сі Цзіньпін можуть зустрітися вже у жовтні цього року. Він також зауважив, що стосунки між двома країнами потеплішали.