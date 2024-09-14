Таку думку висловив 24 Каналу голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк, зазначивши, що зараз Захід реагує на майбутні дії Путіна, закликає його деескалювати ситуацію і не обстрілювати, зокрема іранськими ракетами, Україну. В обмін на це Захід може не надати Києву далекобійні ракети і дозвіл бити ними по Росії.

До теми Дозвіл на удари вглиб Росії: у Зеленського відреагували на погрози Путіна

Путін вагається

Джозеф Байден і прем'єр Великої Британії Кір Стармер обговорили в Вашингтоні майбутній тиск на Путіна. Також до 24 – 25 вересня на полях Генеральної асамблеї ООН має відбутися їхня зустріч з Володимиром Зеленським. Вони також обговорюватимуть це питання.

У разі, якщо не вдасться домовитися з Путіним, Байден ухвалить остаточне рішення після зустрічі з Зеленським і надасть Україні дозвіл бити вглиб Росії.

Наразі тривають торги, а нам залишається чекати, чи вдасться заходу дотиснути Путіна та довести йому, що відбуватиметься. Якщо Україна почне стріляти західною зброєю в глиб Росії, то зможе уразити, наприклад, військову базу у Новоросійську, знищивши щонайменше 4 підводних човни – носії ракет "Калібр",

– припустив він.

Довкола України розташовано щонайменше 16 – 20 російських військових аеродромів, на яких базуються десятки літаків. По них, на думку Романюка, також можуть бути завдані удари. Також ЗСУ зможуть уразити Кримський міст і ще кілька мостів в окупованому Криму, що порушить логістику ворога.

Росіяни усвідомлюють, чим для них це обернеться, тому у них почалась паніка і тому саме так відреагував на це Путін. Він розуміє, що Росія буде не спроможна далі вести війну. Тоді йому доведеться ухвалювати болючі рішення, зокрема, оголошувати тотальну мобілізацію,

– зауважив голова громадської організації "Україна в НАТО".

Зараз, на його думку, Путін вагається, чи повернутися до ідеї переговорів з Україною, чи підпільно говорити через посередників. Він розуміє, якщо ескалація продовжиться, то Захід може надати Києву і більш серйозну зброю, зокрема, ракети Tomahawk, винищувачі F-35 тощо.

Ці торги можуть закінчитися тим, що Захід зможе вийти на припинення війни і певні мирні переговори. Зеленський також наголошував, що хоче представити власний план щодо закінчення війни в США. Тому наразі маємо паузу, після якої буде зрозуміло, як далі розгортатимуться події,

– підкреслив Юрій Романюк.

Зверніть увагу! Джо Байден і Кір Стармер обговорили питання дозволу Україні бити по території Росії ракетами Storm Shadow. Джерела видання The Guardian повідомили, що лідери США та Великої Британії вирішили дозволити Україні застосовувати ракети великої дальності. Проте наразі не хочуть про це оголошувати.