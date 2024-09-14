У п'ятницю, 13 вересня, прем'єр Британії Стармер прибув до Вашингтона, щоб обговорити з президентом США Джо Байденом надання дозволу Україні на використання далекобійної зброї по Росії.

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Куди планує бити Київ

Двоє європейських дипломатів на умовах анонімності заявили, що Україна вже надала США та Великобританії список потенційних цілей у Росії, які можуть бути вражені, якщо це буде дозволено.

Дискусія щодо того, чи слід пом’якшувати обмеження щодо України, повторює попередні дебати щодо прохань Києва про інші види зброї: від винищувачів F-16 до танків Abrams, зауважив американський чиновник.

За словами офіційних осіб, українці спочатку хотіли використати надані США ракети великої дальності ATACMS, щоб вразити російські авіабази.

Але Пентагон заявив, що 90 відсотків російських літаків, що запускають плануючі бомби, розміщені на аеродромах щонайменше за 300 кілометрів від території, контрольованої Україною. Це виводить їх із зони дії ATACMS.

Тепер Україна хоче використати ракети для ударів по російських військових командних і контрольних центрах, складах палива та зброї та зосередженні військ, заявили чиновники.

Крім американських ATACMS, Київ прагне завдати далекобійних ударів по Росії за допомогою ракет Storm Shadow, наданих Британією, і майже ідентичних французьких ракет SCALP.

Хоча очікується, що Велика Британія запитає схвалення США, перш ніж зняти обмеження на ракети Storm Shadow, французьке дипломатичне джерело заявило, що Парижу не потрібен дозвіл від Вашингтона на використання Україною французьких ракет.

До слова, на Заході вважають, що погрози Путіна війною з НАТО є блефом.