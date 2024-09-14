Днями Владімір Путін наголосив, що коли Захід дозволить Україні бити вглиб Росії – це нібито "суттєво змінить саму суть і природу конфлікту". Відповідне рішення нібито означатиме, що країни НАТО, зокрема США та європейські країни, вступили у війну з Росією.

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Путін вдається до блефу

Західний чиновник на умовах анонімності повідомив The Telegraph, що погрози з боку Кремля про перспективу війни між Росією та НАТО перебільшені.

За його словами, майже всі у ЄС вважають, що сам Путін вірить у те, що він уже втягнутий у великий конфлікт, можливо, такого ж масштабу, як ті, що точилися між 1914 і 1945 роками.

Також джерело зазначило, що російський диктатор не зацікавлений в ескалації конфлікту аж до ядерної війни, але може звернутися до так званої "горизонтальної ескалації".

Йдеться про гібридні атаки, такі як наймання агентів для підпалу комерційних об’єктів, пов’язаних з українською підтримкою, або напад на залізничну інфраструктуру, що транспортує військову допомогу на схід до Києва. "Це спосіб Путіна розв’язати війну на Заході, подібно до того, як це зробила Україна, вторгшись на Курщину", – зауважив посадовець.

Аналітики помітили, що "червоні лінії" Путіна неодноразово перетиналися, а відповіді не було.

Так, оголошуючи про початок "сво" Путін пригрозив Заходу у разі втручання "найбільшими наслідками в історії". Однак союзники озброювали і продовжують озброювати Україну. Так само погрози з Кремля лунали, коли партнери розглядали можливість передачі Києву Himars, Storm Shadow та F-16 тощо.

Якщо країни НАТО продовжать надавати зброю, яка дозволяє завдавати ударів глибоко по російській території, вони ризикують серйозною ескалацією, яка може безпосередньо втягнути НАТО,

– заявив Путін у лютому 2024 року.

Однак на сьогодні не було прямого конфлікту між жодним із 32 союзників Альянсу та Москвою.

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Джастін Крамп, виконавчий директор компанії стратегічної розвідки Sibylline, сказав, що Путін вдається до таких погроз як останнього засобу, щоб запобігти постачанню Україні кращих систем зброї.

Риторика Кремля полягає в тому, щоб сповільнити підтримку Заходу, підірвати згуртованість союзників та налаштувати населення проти підтримки України.

Багато аналітиків впевнені, що не в інтересах Путіна виконувати свої погрози Заходу. Його сили вже розтягнуті в Україні. Якби він міг, то погодився б на офіційну мирну угоду, яка дозволила б йому зберегти території, які Росія вже захопила – те, що може стати можливим, якщо Дональд Трамп переможе на виборах.

"Чекати, хто виграє вибори у США в листопаді, на даний момент видається мудрішим стратегічним вибором порівняно з нанесенням прямих ударів, скажімо, по складам зброї в Польщі і, таким чином, застосуванням статті 5 НАТО", – зазначили у The Telegraph.