Єнс Столтенберг, який залишає посаду генсека 1 жовтня, дав інтерв'ю німецькому виданню. У ньому посадовець розповів, як Росія намагалася ввести в оману Альянс на засіданні з НАТО незадовго до вторгнення.

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Прикидалися "жертвами" і готували напад

Столтенберг розповів, що остання зустріч Ради НАТО – Росія відбувалася у січні 2022 року. Тоді країна-агресорка, яку представляли два заступники міністра закордонних справ і оборони, наполягала, аби "натівські війська" були виведені зі східної території Альянсу.

Генсек зазначив, що вимога росіян була абсолютно неприйнятною, однак було вирішено продовжувати діалог.

Посланці Кремля переконували, що, мовляв, вони не планують жодних військових операцій. Натомість Росія нібито перебуває під загрозою з боку України. Для того, аби підкріпити "правдивість" своїх слів, росіяни показували карти, аби довести, що їхня країна оточена НАТО.

Столтенберг каже, що навіть ці карти були неправильними. Наприклад, Данія взагалі не була позначена як територія НАТО.

Генсек додав, що досі не знає, чи це була погана підготовка, чи було зроблено навмисне.

До слова, заступник міністра оборони Росії Олександр Фомін у широкій промові на щорічному форумі Сяншань збрехав про намір НАТО ввести свої війська в Україну.