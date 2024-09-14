Йенс Столтенберг, который покидает пост генсека 1 октября, дал интервью немецкому изданию. В нем чиновник рассказал, как Россия пыталась ввести в заблуждение Альянс на заседании с НАТО незадолго до вторжения.

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Притворялись "жертвами" и готовили нападение

Столтенберг рассказал, что последняя встреча Совета НАТО – Россия происходила в январе 2022 года. Тогда страна-агрессор, которую представляли два заместителя министра иностранных дел и обороны, настаивала, чтобы "натовские войска" были выведены с восточной территории Альянса.

Генсек отметил, что требование россиян было абсолютно неприемлемым, однако было решено продолжать диалог.

Посланцы Кремля убеждали, что, мол, они не планируют никаких военных операций. Зато Россия якобы находится под угрозой со стороны Украины. Для того, чтобы подкрепить "правдивость" своих слов, россияне показывали карты, чтобы доказать, что их страна окружена НАТО.

Столтенберг говорит, что даже эти карты были неправильными. Например, Дания вообще не была обозначена как территория НАТО.

Генсек добавил, что до сих пор не знает, была ли это плохая подготовка, или было сделано умышленно.

К слову, заместитель министра обороны России Александр Фомин в широкой речи на ежегодном форуме Сяншань солгал о намерении НАТО ввести свои войска в Украину.