Об этом заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин в широкой речи на ежегодном форуме Сяншань. Зато в НАТО заявляли, что не планируют отправлять войска в Украину.

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Россияне обвинили НАТО в планах принять участие в войне

Россия и Китай поддерживают создание справедливого, многополярного мирового порядка, основанного на равенстве и взаимном уважении. Чтобы создать условия для принуждения России к переговорам по формулам Киева, страны НАТО планируют ввести войска в Украину. Это опасная игра, которая может привести к прямому конфликту ядерных держав,

– заявил Фомин.

Члены НАТО неоднократно подчеркивали, что не намерены отправлять свои войска в Украину. В то же время на форуме министр обороны Китая Донг Цзюнь отметил, что Китай будет укреплять свои военные связи с соседними странами, включая развивающиеся государства,.

"Крупные страны должны взять на себя ведущую роль в защите глобальной безопасности, отказаться от принципа нулевой суммы и воздержаться от запугивания малых и слабых", – сказал Донг в завуалированной критике Соединенных Штатов, которых прямо не назвал.

Замечания Донга прозвучали на фоне улучшения контактов между армиями США и Китая, несмотря на напряжение вокруг Южно-Китайского моря, Тайваня и обеспокоенность Вашингтона относительно близких отношений Пекина с Россией в условиях ее вторжения в Украину.

Он сказал, что для решения региональной напряженности страны региона должны "искать силы через единство и полагаться на себя ради собственного мира".

Напомним, что страны Альянса очертили "красные линии", в случае нарушения которых Россией они будут готовы вмешаться в вооруженный конфликт между Киевом и Москвой. В СМИ объяснили, о чем идет речь.