США и Великобритания могут снять ограничения с Украины для ударов по России дальнобойным оружием уже в сентябре. Соглашение могут согласовать на Генеральной ассамблее ООН.

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Не все ожидают официального объявления

На днях премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетил Белый дом. Он встретился с президентом США Джо Байденом. Они обсудили возможное снятие ограничений с Украины по использованию дальнобойного оружия по военным целям в тылу России.

Четверо британских чиновников в комментарии изданию заявили, что не ожидают никакого официального объявления в эти выходные. Однако один из них предположил, что соглашение США и Великобритании может быть подтверждено на Генеральной ассамблее ООН позже в сентябре.

Западные чиновники не предоставляют Украине этого разрешения, потому что считают, что это глобально не изменит ход войны. В то же время они открыты к диалогу, поэтому в течение последних месяцев наше государство пытается получить это разрешение.